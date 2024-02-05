«Год начали не очень хорошо». Радий Хабиров оказался недоволен высокой смертностью

На оперативном совещании правительства министр транспорта Александр Клебанов представил отчёт о дорожно-транспортных происшествиях за неделю. С 29 января по 4 февраля в республике произошло 206 аварий, в которых пострадали 260 человек и погибли 26 человек. По данным ГИБДД, число погибших выросло на 8 по сравнению с таким же периодом прошлого года.