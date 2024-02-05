«Год начали не очень хорошо». Радий Хабиров оказался недоволен высокой смертностью

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Глава Башкирии оказался недоволен статистикой смертности на дорогах Башкирии. По его мнению, 2024 год по этому показателю начался не очень хорошо.
На оперативном совещании правительства министр транспорта Александр Клебанов представил отчёт о дорожно-транспортных происшествиях за неделю. С 29 января по 4 февраля в республике произошло 206 аварий, в которых пострадали 260 человек и погибли 26 человек. По данным ГИБДД, число погибших выросло на 8 по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Выслушав доклад министра транспорта, Радий Хабиров высказался о росте числа погибших. Хорошие показатели прошлого года, по его мнению, не должны снимать ответственность с главы ведомства:
— Год начали не очень хорошо. Идёт рост числа погибших. Я с вас не сниму ответственность Подключайте ГАИ и отрабатывайте. — Р. Хабиров.
Два дня назад столкновение двух фур привело к гибели водителей.