Филолог назвала страны, где популярно изучать русский язык

Около 50% жителей Азербайджана и Армении говорят на русской, а в некоторых школах организованы русские классы. Наконец, несмотря на то, что молодёжь в экс-республиках Советского Союза всё хуже знает русский, он для большинства остаётся ключевым языком межнационального общения.