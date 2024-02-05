Филолог назвала страны, где популярно изучать русский язык

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Она напомнила, что в ряде экс-республик СССР отменили государственный статус русского языка. При этом, он всё ещё достаточно популярен, даже там, где его пытаются искоренить, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В Белоруссии и Южной Осетии русский остаётся государственным языком, в отличие от Таджикистана. При этом, его преподают в школах, причём не факультативно, а в официальном порядке.
Во многих странах, особенно новообразованных, русский до сих пор считается официальным. Это означает, что его используют, в том числе, для официальной переписки.
Около 50% жителей Азербайджана и Армении говорят на русской, а в некоторых школах организованы русские классы. Наконец, несмотря на то, что молодёжь в экс-республиках Советского Союза всё хуже знает русский, он для большинства остаётся ключевым языком межнационального общения.
Русские школы (частные) есть в Турции, причём их там немало, так как много выходцев из СССР, России и других бывших республик Союза.
Наконец, в Иране и Китае русский язык учить престижно, также как и продолжать обучение в российских вузах.