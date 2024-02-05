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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Филолог назвала страны, где популярно изучать русский язык

Филолог назвала страны, где популярно изучать русский язык

5 февраля 2024, 12:07
Фото: 1MI
Русский язык по-прежнему популярен во многих странах, несмотря на политику отмены, целенаправленно проводят в отношении России. Об этом рассказала официальный посол русского языка в мире Мария Серейкина.

Она напомнила, что в ряде экс-республик СССР отменили государственный статус русского языка. При этом, он всё ещё достаточно популярен, даже там, где его пытаются искоренить, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Белоруссии и Южной Осетии русский остаётся государственным языком, в отличие от Таджикистана. При этом, его преподают в школах, причём не факультативно, а в официальном порядке.

Во многих странах, особенно новообразованных, русский до сих пор считается официальным. Это означает, что его используют, в том числе, для официальной переписки.

Около 50% жителей Азербайджана и Армении говорят на русской, а в некоторых школах организованы русские классы. Наконец, несмотря на то, что молодёжь в экс-республиках Советского Союза всё хуже знает русский, он для большинства остаётся ключевым языком межнационального общения.

Русские школы (частные) есть в Турции, причём их там немало, так как много выходцев из СССР, России и других бывших республик Союза.

Наконец, в Иране и Китае русский язык учить престижно, также как и продолжать обучение в российских вузах.

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