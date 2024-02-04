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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В Башкирии из-за столкновения двух фур ограничили движение на участке трассы Р-2

Житель Башкирии погиб в результате столкновения двух грузовых автомобилей

4 февраля 2024, 13:48
Фото: 1MI

В Башкирии из-за столкновения двух фур ограничили движение на участке трассы Р-2

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, — сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 4 февраля, около 12:00 на 23 км автодороги Западный обход, где столкнулись два грузовых авто — Mercedes-Benz и DAF, следовавших в попутном направлении.

В результате ДТП водитель «Даф» скончался на месте до прибытия медиков.

Движения на данном участке дороги ограничено.

Напомним, днем ранее на 1535 км трассы М-5 в Иглинском районе столкнулись два большегрузных автомобиля. По предварительным данным, при разборе обломков на месте ДТП обнаружены двое погибших водителей.

#Происшествия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов
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