Житель Башкирии погиб в результате столкновения двух грузовых автомобилей

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 4 февраля, около 12:00 на 23 км автодороги Западный обход, где столкнулись два грузовых авто — Mercedes-Benz и DAF, следовавших в попутном направлении.
В результате ДТП водитель «Даф» скончался на месте до прибытия медиков.
Движения на данном участке дороги ограничено.
Напомним, днем ранее на 1535 км трассы М-5 в Иглинском районе столкнулись два большегрузных автомобиля. По предварительным данным, при разборе обломков на месте ДТП обнаружены двое погибших водителей.