В Башкирии ежегодно регистрируется до 14 тысяч случаев злокачественных образований

Известно, какими видами онкологии чаще всего страдают жители Башкирии

Во всемирный день борьбы против рака министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин поздравил онкологов, а также раскрыл, какими видами онкологии чаще всего страдают жители республики.