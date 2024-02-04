В Башкирии ежегодно регистрируется до 14 тысяч случаев злокачественных образований

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Каждый год у жителей республики регистрируется порядка 13-14 тысяч случаев злокачественных новообразований. Наиболее часто встречаются рак лёгкого, рак молочной железы, рак предстательной железы, колоректальный рак, рак кожи.
Как отметил глава регионального Минздрава, на сегодняшний день имеются «колоссальные возможности» для лечения пациентов. При этом, по словам Айрата Рахматуллина, важно проводить профилактику.
— У нас введена обширная программа скрининга. Приходите на диспансеризацию, которая включает в себя все методы скрининга и профилактические осмотры, — написал министр здравоохранения.