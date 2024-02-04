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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Известно, какими видами онкологии чаще всего страдают жители Башкирии

В Башкирии ежегодно регистрируется до 14 тысяч случаев злокачественных образований

4 февраля 2024, 07:34
Фото: 1MI

Известно, какими видами онкологии чаще всего страдают жители Башкирии

Во всемирный день борьбы против рака министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин поздравил онкологов, а также раскрыл, какими видами онкологии чаще всего страдают жители республики.

Каждый год у жителей республики регистрируется порядка 13-14 тысяч случаев злокачественных новообразований. Наиболее часто встречаются рак лёгкого, рак молочной железы, рак предстательной железы, колоректальный рак, рак кожи.

Как отметил глава регионального Минздрава, на сегодняшний день имеются «колоссальные возможности» для лечения пациентов. При этом, по словам Айрата Рахматуллина, важно проводить профилактику.

— У нас введена обширная программа скрининга. Приходите на диспансеризацию, которая включает в себя все методы скрининга и профилактические осмотры, — написал министр здравоохранения.
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#Общество#Минздрав#Новости Башкирии#Онкозаболевания#Онкология#Азамат Нухов#Заболевания
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