Уфимский дрифт 2: водитель исполнил опасные маневры с пиротехникой в центре города

Вероятно, что таким образом мужчина решил обратиться к уфимскому блогеру Азамату Талхину, получившему скандальную известность после ДТП на улице Карла Маркса. Напомним, блогер за рулем своей BMW также выполнял опасные маневры с пиротехникой, после чего, не справившись с управлением, врезался в металлическую ограду. На ситуацию обратил внимание мэр Уфы Ратмир Мавлиев.