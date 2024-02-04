Уфимский дрифт 2: водитель исполнил опасные маневры с пиротехникой в центре города

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
24-летний мужчина устроил дрифт с фейерверками у монумента Дружбы в Уфе. По данным тг-канала, уфимец заснял на видео, как выполняет опасные маневры, а позднее выложил ролик в соцсети. Вот же как надо было… — подписал он видео.
Вероятно, что таким образом мужчина решил обратиться к уфимскому блогеру Азамату Талхину, получившему скандальную известность после ДТП на улице Карла Маркса. Напомним, блогер за рулем своей BMW также выполнял опасные маневры с пиротехникой, после чего, не справившись с управлением, врезался в металлическую ограду. На ситуацию обратил внимание мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Позднее Талхин опубликовал видео с извинениями. Мужчина признался, что очень расстроен случившимся и не знает, удастся ли восстановить пострадавшее в результате аварии авто.
Азамата Талхина оштрафовали на 1500 рублей. В настоящий момент МВД проводит административное расследование.