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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

24-летний уфимец устроил дрифт с фейерверками в центре города

Уфимский дрифт 2: водитель исполнил опасные маневры с пиротехникой в центре города

4 февраля 2024, 10:42
Фото: 1MI

24-летний уфимец устроил дрифт с фейерверками в центре города

Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

24-летний мужчина устроил дрифт с фейерверками у монумента Дружбы в Уфе. По данным тг-канала, уфимец заснял на видео, как выполняет опасные маневры, а позднее выложил ролик в соцсети. Вот же как надо было… — подписал он видео.

Вероятно, что таким образом мужчина решил обратиться к уфимскому блогеру Азамату Талхину, получившему скандальную известность после ДТП на улице Карла Маркса. Напомним, блогер за рулем своей BMW также выполнял опасные маневры с пиротехникой, после чего, не справившись с управлением, врезался в металлическую ограду. На ситуацию обратил внимание мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Позднее Талхин опубликовал видео с извинениями. Мужчина признался, что очень расстроен случившимся и не знает, удастся ли восстановить пострадавшее в результате аварии авто.

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Азамата Талхина оштрафовали на 1500 рублей. В настоящий момент МВД проводит административное расследование.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Новости Уфы#Азамат Нухов
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