Хвостатый сослуживец: котенок обрёл дом в пожарной части в Башкирии

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
К пожарной части в селе Узытамак несколько месяцев назад прибежал котенок. Пожарные решили оставить себе, назвав его ласково — Дымок.
— Кот стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, а главное важной и неотъемлемой частью службы. Он не пропускает утренних построений личного состава, провожает караулы со смены, а самое главное — радостно встречает их с пожаров, составляя им дружную компанию, — рассказывают в Госкомитете по ЧС.
Котенок убегает в свой уголок во время выездов пожарной машины и выходит оттуда, как только в части становится спокойно.