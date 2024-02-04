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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Башкирии котенок поселился в пожарной части

Хвостатый сослуживец: котенок обрёл дом в пожарной части в Башкирии

4 февраля 2024, 08:02
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии котенок поселился в пожарной части

Котенок прибежал к пожарной части несколько месяцев назад и стал с тех пор настоящим другом и талисманом для огнеборцев, — сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.

К пожарной части в селе Узытамак несколько месяцев назад прибежал котенок. Пожарные решили оставить себе, назвав его ласково — Дымок.

— Кот стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, а главное важной и неотъемлемой частью службы. Он не пропускает утренних построений личного состава, провожает караулы со смены, а самое главное — радостно встречает их с пожаров, составляя им дружную компанию, — рассказывают в Госкомитете по ЧС.

Котенок убегает в свой уголок во время выездов пожарной машины и выходит оттуда, как только в части становится спокойно.

#Азамат Нухов
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