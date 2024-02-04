Два человека погибло в результате столкновения грузовых фур в Башкирии

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:59
Региональная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с двумя фурами. По факту ДТП будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел утром 3 февраля на 1535 км трассы М-5 в Иглинском районе столкнулись два большегрузных автомобиля. По предварительным данным, при разборе обломков на месте ДТП обнаружены двое погибших водителей.
Напомним, в ночь на 7 января грузовик выехал на ледовую переправу, однако не доехал до противоположного берега и ушел под лёд. Дальнобойщик, работавший на компанию из Набережных Челнов, погиб. Наиболее вероятной причиной трагедии является перегруз.