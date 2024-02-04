Два человека погибло в результате столкновения грузовых фур в Башкирии

Напомним, в ночь на 7 января грузовик выехал на ледовую переправу, однако не доехал до противоположного берега и ушел под лёд. Дальнобойщик, работавший на компанию из Набережных Челнов, погиб. Наиболее вероятной причиной трагедии является перегруз.