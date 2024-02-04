6 миллионов человек осмотрели экспозицию выставки «Россия» за три месяца

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Гости получили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и руководства Ямало-Ненецкого автономного округа. Это поездка в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода. Во время поездки Дмитрий Ершов и его семья пройдут церемонию пересечения Полярного круга и станут обладателями именных сертификатов полярников, сообщает „Российская газета“.
Жена Дмитрия Ирина отметила, что само пребывание на выставке доставило ей удовольствие: оформление пространства показалось красивым и продуманным.
Шестимиллионный посетитель пришел на выставку в особый день, когда на площадке отмечали ровно три месяца со дня ее открытия, напомнила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.
«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — заявила Наталья Виртуозова.
Семью Дмитрия Ершова на Ямале ждет богатая событиями программа: он и его близкие побывают на гонках оленьих упряжек и посетят показ национальной одежды из оленьего меха, попробуют местные блюда и будут любоваться красотами Арктики.
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Вниманию посетителей предложили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве.