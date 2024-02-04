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6 миллионов человек осмотрели экспозицию выставки «Россия» за три месяца

6 миллионов человек осмотрели экспозицию выставки «Россия» за три месяца

4 февраля 2024, 14:10
Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости
4 февраля, через три месяца после открытия, на международной выставке-форуме «Россия» встретили шестимиллионного гостя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы, который приехал с женой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

Гости получили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и руководства Ямало-Ненецкого автономного округа. Это поездка в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода. Во время поездки Дмитрий Ершов и его семья пройдут церемонию пересечения Полярного круга и станут обладателями именных сертификатов полярников, сообщает „Российская газета“.

Жена Дмитрия Ирина отметила, что само пребывание на выставке доставило ей удовольствие: оформление пространства показалось красивым и продуманным.

Шестимиллионный посетитель пришел на выставку в особый день, когда на площадке отмечали ровно три месяца со дня ее открытия, напомнила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — заявила Наталья Виртуозова.

Семью Дмитрия Ершова на Ямале ждет богатая событиями программа: он и его близкие побывают на гонках оленьих упряжек и посетят показ национальной одежды из оленьего меха, попробуют местные блюда и будут любоваться красотами Арктики.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Вниманию посетителей предложили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве.

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