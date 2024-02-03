В Башкирии столкнулись две легковушки: среди пострадавших 15-летний подросток

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В посёлке Цветы Башкирии, на улице Загородная, произошло дорожное происшествие вчера, 2 февраля, около двух часов дня. 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», при осуществлении поворота напротив дома №88 по улице Ак. Курчатова, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Форд Мондео».
В результате этой аварии, водитель отечественного автомобиля и его 15-летний пассажир получили травмы различного характера. Оба были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. После этого, они были отпущены домой.
По факту дорожной аварии начато административное расследование.