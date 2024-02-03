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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

15-летний подросток получил травмы в ДТП в Башкирии

В Башкирии столкнулись две легковушки: среди пострадавших 15-летний подросток

3 февраля 2024, 11:26
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Уфы

15-летний подросток получил травмы в ДТП в Башкирии

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

В посёлке Цветы Башкирии, на улице Загородная, произошло дорожное происшествие вчера, 2 февраля, около двух часов дня. 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», при осуществлении поворота напротив дома №88 по улице Ак. Курчатова, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Форд Мондео».

В результате этой аварии, водитель отечественного автомобиля и его 15-летний пассажир получили травмы различного характера. Оба были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. После этого, они были отпущены домой.

По факту дорожной аварии начато административное расследование.

#Общество#Происшествия#Город#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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