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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Башкирии на трассе М-5 загорелись две фуры

В Башкирии два человека погибли при столкновении двух большегрузных автомобилей

3 февраля 2024, 06:19
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии на трассе М-5 загорелись две фуры

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В Иглинском районе на 1535 км автодороги М-5 «Урал» произошло возгорание транспортных средств после столкновения двух большегрузных автомашин. Пожарные МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС тушат две фуры, ситуация находится под контролем. Движения на данном участке дороги ограничено.

Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 км через населённые пункты: Майский — Улу-Теляк — Урман — Ауструм.

Предварительно, в результате ДТП погибли два человека.

#Происшествия#Башкирия#Дтп с погибшими#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#ДТП с фурой#Виалина Ахсанова
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