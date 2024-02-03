В Башкирии два человека погибли при столкновении двух большегрузных автомобилей

В Иглинском районе на 1535 км автодороги М-5 «Урал» произошло возгорание транспортных средств после столкновения двух большегрузных автомашин. Пожарные МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС тушат две фуры, ситуация находится под контролем. Движения на данном участке дороги ограничено.