Медработница из Уфы отправилась в зону СВО вслед за своим мужем

Женщина с позывным «Жаворонок» с 2022 года пребывает на территории специальной военной операции. Изначально она прибыла туда в рамках рабочей командировки, оказывая помощь как военнослужащим, так и гражданским в городе Красный Луч. После этого она подписала официальное соглашение с военным департаментом. Вместе с коллегами она регулярно отправляется на передовую, спасая жизни пострадавших от обстрелов.