Медработница из Уфы отправилась в зону СВО вслед за своим мужем

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Медработница из Уфы отправилась в зону специальной военной операции вслед за своим мобилизованным мужем. Об этом сообщил Олег Котов, глава администрации Ленинского района Уфы, у себя в соцсетях.
Женщина с позывным «Жаворонок» с 2022 года пребывает на территории специальной военной операции. Изначально она прибыла туда в рамках рабочей командировки, оказывая помощь как военнослужащим, так и гражданским в городе Красный Луч. После этого она подписала официальное соглашение с военным департаментом. Вместе с коллегами она регулярно отправляется на передовую, спасая жизни пострадавших от обстрелов.
Олег Котов выразил глубокую благодарность мобилизованным врачам, добровольцам-медикам и волонтерам за их непревзойденный вклад в специальную операцию. Он подчеркивает, что их усилия невозможно недооценить.