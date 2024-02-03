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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:31

В Башкирии медработница поехала за своим мужем в зону СВО

Медработница из Уфы отправилась в зону СВО вслед за своим мужем

3 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI

В Башкирии медработница поехала за своим мужем в зону СВО

Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Уфы, Олег Котов, у себя в соцсетях.

Медработница из Уфы отправилась в зону специальной военной операции вслед за своим мобилизованным мужем. Об этом сообщил Олег Котов, глава администрации Ленинского района Уфы, у себя в соцсетях.

Женщина с позывным «Жаворонок» с 2022 года пребывает на территории специальной военной операции. Изначально она прибыла туда в рамках рабочей командировки, оказывая помощь как военнослужащим, так и гражданским в городе Красный Луч. После этого она подписала официальное соглашение с военным департаментом. Вместе с коллегами она регулярно отправляется на передовую, спасая жизни пострадавших от обстрелов.

Олег Котов выразил глубокую благодарность мобилизованным врачам, добровольцам-медикам и волонтерам за их непревзойденный вклад в специальную операцию. Он подчеркивает, что их усилия невозможно недооценить.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Виалина Ахсанова
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