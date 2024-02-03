Джаббар и Нурсылу. Как чаще всего называли малышей в Башкирии

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Среди женских имен отмечаются: Марисабэль, Азария, Асма, Нурсылу, Хадиса. Аналитики также сообщили, что чаще всего жители республики называли своих девочек Аминами (454), Софиями (420), Амелиями и Евами (по 411).
Также среди необычных мужских имен, которыми назвали младенцев в Башкирии, —Джаббар, Бертольд, Усмонали, Абуллажон, Уйылдан. Тем не менее, чаще всего жители региона выбирали для своих сыновей такие имена, как Амир (570), Тимур (415), Матвей (398), Марк (396), Эмир (388).