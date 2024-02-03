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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

Известны самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Джаббар и Нурсылу. Как чаще всего называли малышей в Башкирии

3 февраля 2024, 04:39
Фото: 1MI

Известны самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Реестр ЗАГС опубликовал список самых необычных имен новорожденных в Башкирии за 2023 год.

Среди женских имен отмечаются: Марисабэль, Азария, Асма, Нурсылу, Хадиса. Аналитики также сообщили, что чаще всего жители республики называли своих девочек Аминами (454), Софиями (420), Амелиями и Евами (по 411).

Также среди необычных мужских имен, которыми назвали младенцев в Башкирии, —Джаббар, Бертольд, Усмонали, Абуллажон, Уйылдан. Тем не менее, чаще всего жители региона выбирали для своих сыновей такие имена, как Амир (570), Тимур (415), Матвей (398), Марк (396), Эмир (388).

#Общество#Башкирия#Ребенок#Рождаемость#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#ЗАГС
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