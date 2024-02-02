Жалобы на снег, чиновники в СИЗО и стрельба в баре в Уфе

16-летний житель Хайбуллинского района был приговорен Зилаирским межрайонным судом к лишению свободы в воспитательной колонии на восемь лет. Его признали виновным в убийстве 17-летней девушки. В августе 2023 года группа подростков употребляла алкоголь недалеко от села Галиахметово. В вечернее время, когда компания начала разбегаться, осужденный предложил отвезти потерпевшую до ее дома. В процессе движения возник спор между ними: попутчица угрожала подростку, что расскажет его семье о том, что он пьяным сидит за рулем. В ярости парень отвез девушку в лес, где он ударил ее по голове несколько раз острием топора, а затем спрятал тело и бежал с места преступления, попав в ДТП.