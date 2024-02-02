Жалобы на снег, чиновники в СИЗО и стрельба в баре в Уфе

Posted 2 февраля 2024, 16:53
Published 2 февраля 2024, 16:53
Modified 2 февраля 2024, 17:16
Updated 2 февраля 2024, 17:16
Руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской продлили арест. Напомним, что Елена Прочаковская была задержана в Красногорске 16 января. Чиновница обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).
Жалобу на решение Ленинского райсуда Уфы и определение Верховного суда Башкирии Фатхулла Исхаков направил в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Пенсионер провел 13 лет в колонии строгого режима после обвинений в убийстве трех человек. Однако в мае этого года Верховный суд России признал его право на реабилитацию и отменил приговор по этому делу. В кассационной жалобе пенсионер назвал решение ВС Башкирии «античеловечным». Юристы полагают, что шансы на успех у пенсионера повысятся, если он дойдет до ВС России, который оправдал его в мае 2023 года. Верховный суд Башкирии следом снизил сумму до 2 млн рублей, Исхаков же настаивал на выплате в размере 450 млн рублей.
Гострудинспекция объявила предостережение хоккейному клубу «Салават Юлаев». Мера профилактики была применена в связи с опубликованной в СМИ информацией о блокировке налоговым органом счетов хоккейного клуба. По мнению ведомства, данная ситуация может повлечь за собой нарушение сроков выплаты заработной платы сотрудникам хоккейного клуба. К примеру, в 2023 году клуб уже допускал возникновение задолженности по зарплате на общую сумму свыше 230 миллионов рублей.
В Татарстане прошёл суд на женщиной, которая намеревалась поддержать протесты в Башкирии. Лилия К. собиралась провести «экскурсию протеста» по казанскому Кремлю, однако была задержана полицией. Ей вменяют нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — организацию или проведение публичной акции без согласования органами власти. По данным на сайте Вахитовского районного суда, рассмотрение дела по существу прошло 30 января. Суд вынес решение об административном наказании.
Жители Сипайлово пожаловались на неблагоустроенные дворы и выезды. Выяснилось, что коммунальщики вместо вывоза снега просто сваливали его в кучу. А на въезде в Уфу снежная «шапка» свалилась на крышу автомобиля с кровли надземного перехода. Чиновники, увидев, что службы не справляются с нагрузкой, решили переложить ответственность на граждан — они заявили, что «чистый город — общее дело».
Советский районный суд оставил под арестом Руслана Казыханова, советника Радия Хабирова по вопросам науки. Чиновник обвиняется в хищении 18,4 млн рублей, которые должны были пойти на развитие Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В СИЗО Казыханов пробудет до 6 апреля.
Тем временем, в Уфе прошло открытие межвузовского студенческого кампуса. В церемонии дистанционно принял участие Владимир Путин, назвавший столицу Башкирии одним из крупнейших образовательных центров страны. Президент пообещал посетить регион.
Депутат Курултая Яков Кугубаев решил пополнить ряды действующей армии, отправившись на фронт добровольцем. По мнению спикера парламента Константина Толкачёва, это «настоящий мужской поступок истинных патриотов».
В Екатеринбурге начались слушания по делу уфимского «марксистского кружка». Пятерых мужчин обвиняют в подготовке насильственного захвата власти и террористической деятельности. Для этого они якобы проводили обучение, призывали граждан через соцсети к насильственному изменению конституционного строя, вооружались рациями и садовыми лопатками. В числе оказавшихся на скамье подсудимых — бывший депутат Курултая.
Вечером 30 января 2024 года на 256 км перегона «Кумертау-Ермолаево» Куйбышевской железной дороги произошло трагическое событие, в результате которого погиб несовершеннолетний, родившийся в 2006 году. Подросток, который в момент пересечения железнодорожных путей слушал музыку через наушники, не заметил приближающийся поезд. Машинист, не имея возможности предотвратить наезд, не смог избежать трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому инциденту.
16-летний житель Хайбуллинского района был приговорен Зилаирским межрайонным судом к лишению свободы в воспитательной колонии на восемь лет. Его признали виновным в убийстве 17-летней девушки. В августе 2023 года группа подростков употребляла алкоголь недалеко от села Галиахметово. В вечернее время, когда компания начала разбегаться, осужденный предложил отвезти потерпевшую до ее дома. В процессе движения возник спор между ними: попутчица угрожала подростку, что расскажет его семье о том, что он пьяным сидит за рулем. В ярости парень отвез девушку в лес, где он ударил ее по голове несколько раз острием топора, а затем спрятал тело и бежал с места преступления, попав в ДТП.
За январь–ноябрь 2023 года в регионе появилось на свет 32664 детей, включая 16751 мальчиков и 15913 девочек. Рождаемость снизилась на 1,6% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Показатель рождаемости в Башкирии за 11 месяцев 2023 года составил 8,8 на 1000 населения. В 30 муниципалитетах этот показатель ниже среднего значения по республике, в остальных 33 муниципалитетах он выше среднего значения. Самая тревожная ситуация с рождаемостью наблюдалась в Федоровском районе, где этот показатель составил всего 5 на 1000 жителей. Также в трудную ситуацию попали Ермекеевский (6), Белебеевский (6,3) районы, а также Агидель (6,3) и Салават (6,8).
Жительница Стерлитамака держала взаперти свою дочь. Инна (имя изменено — прим. ред) — безработная женщина — несколько лет не выпускала ребёнка из дома. В то время, как сверстники учились в четвёртом классе, десятилетняя девочка пришла в первый. Лесе (имя изменено — прим. ред.) были недоступны прогулки и игры с друзьями. Чтобы избежать социализации девочки, женщина завесила окна плотной тканью, а дверь девочке не открывала. Также она постоянно переезжала с места на место, чтобы никто не мог найти Лесю. Их пришлось объявить в розыск. В дело вмешались судебные приставы, которые смогли найти Лесю и Инну.
Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин вернулся на работу после массового ДТП. По состоянию здоровья министр был вынужден пропустить первые недели нового года. Министр здравоохранения Башкирии поблагодарил своих лечащих врачей, которые помогают ему восстанавливаться после полученных травм.
Ратмир Мавлиев раскритиковал чиновников за плохую уборку снега в городе. По мнению Мавлиева, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега. Недовольство сити-менеджера. Примечательно, что днем ранее Радий Хабиров, отметивший рост числа жалоб уфимца на уборку снега, обратился к Ратмиру Мавлиеву, поручив ему взять ситуацию под личный контроль.
На прошедшей неделе ученики шести классов из четырех уфимских школ ушли на карантин на фоне распространения ОРВИ. Суммарно в период с 22 по 28 января в Уфе было зарегистрировано более 11 тыс. случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией. При этом около 40% заболевших — дети в возрасте до 14 лет.
Также на оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили ситуацию с заболеваемостью корью. По данным Роспотребнадзора, текущем году на территории 12 районов Башкирии было выявлено 76 случаев заражения корью. В Уфе показатель заболеваемости ниже, чем в среднем по региону, однако опасения, по словам экспертов, вызывает обстановка в Кировском районе Уфы.
Неизвестные выстрелили из ракетницы в глаз посетителю одного из уфимских баров — ему потребовалась помощь медиков. Молодой человек якобы вышел покурить — снаружи в этот момент находилась группа нетрезвых людей, один из них попросил у него сигарету, однако получил отказ. После этого злоумышленники решили прибегнуть к оружию. Один из них достал сигнальную ракетницу и выстрелил парню в лицо, после чего компания скрылась. В настоящий момент злоумышленники задержаны.
Радий Хабиров высказался о митинге-концерте, проведённом в его честь. На оперативном совещании в ЦУР республики чиновник сказал, что люди избирают руководство для того, чтобы оно «работало со всеми». По мнению Хабирова, «необходимо демонстрировать такое единение», которое было показано 26 января возле Телецентра. Одна из задач властей — «рассказывать людям, куда мы двигаемся и что делаем», подчеркнул губернатор.
В мессенджерах появились сообщения об угрозе теракта в нефтекамской школе. Аналогичные вбросы опубликованы в чатах других городов — Воронежа, Ижевска, Самары и Тулы. МВД считает, что такие угрозы размещаются «для разгона паники и дестабилизации обстановки в регионах». При этом никаких ЧП не происходит, заверили правоохранители.
В Сипайлово вот-вот начнётся «реновация» — ценой сноса гаражей, частных домов, автомойки и автосервиса возле Кашкадана появится жилой комплекс на 2,1 тыс человек. Такое количество людей будет обслуживать школа №159, которую якобы можно будет отремонтировать, чтобы она могла в две смены принимать 1780 учащихся. Вокруг Кашкадана появится улица Озёрная, которая будет огибать озеро от «О`КЕЯ» через северо-западный бережок озера к улице Баязита Бикбая. Застройщик, по заказу которого разработаны проекты планировки и межевания, зарегистрирован всего пару лет назад.
Ратмира Мавлиева предупредили об «очередных испытаниях». Радий Хабиров во время совещания в ЦУР обратился к уфимскому сити-менеджеру с прогнозом погоды — «похоже, идут снегопады». Глава региона отметил рост числа жалоб на то, что службы не справляются с уборкой снега. Ситуацию мэр должен взять под личный контроль.
Центризбирком Башкирии возглавил Азат Галимханов, который работает проректором в Уфимском университете науки и технологий. Решение о его назначении было принято комиссией единогласно — тем более, его кандидатуру выдвинули «в Москве». Предложение поставить функционера от образования вместо Илоны Макаренко выдвинул член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
Юг Башкирии продолжает вдыхать в себя токсичные отходы. Жители Стерлитамака и Салавата массово штурмуют комментариями стену Радия Хабирова и Рустема Газизова в соцсетях, Роспотребнадзор проводит проверки, а минэкологии рапортует о «незначительных превышениях» концентрации вредных веществ. Однако справка по пробам воздуха за 27 января говорит о том, что дышать люди вынуждены этилбензолом и ксилолами.