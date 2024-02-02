Заведующая детсадом в Уфе обогатилась на 300 тысяч, обманывая своих сотрудников

Кроме того, в период с января 2021 года по декабрь 2023 года подозреваемая вводила в заблуждение подчиненных работников. Она сообщала о начислении им повышенных премий, после чего требовала перевести часть этих денег якобы на нужды детского сада. Введенные в заблуждение работники соглашались и переводили требуемые суммы на счет подозреваемой. В полученными в результате деньгами заведующая распоряжалась по своему усмотрению. Всего за указанный период ей похищено более 300 тыс. рублей.