Заведующая детсадом в Уфе обогатилась на 300 тысяч, обманывая своих сотрудников

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Заведующую одним из детских садов Уфы обвинили в мошенничестве. Также 49-летней уфимке предъявлены обвинения по статьям о служебном подлоге и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в марте 2023 года подозреваемая приняла на работу в детский женщину. Трудоустройство было фиктивным — фактически своих обязанностей женщина, принятая на должность младшего воспитателя, не исполняла. На основании подложных документов за девять месяцев 2023 года фиктивному работнику было необоснованно начислено более 370 тыс. рублей. Часть этой суммы злоумышленница присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению.
Кроме того, в период с января 2021 года по декабрь 2023 года подозреваемая вводила в заблуждение подчиненных работников. Она сообщала о начислении им повышенных премий, после чего требовала перевести часть этих денег якобы на нужды детского сада. Введенные в заблуждение работники соглашались и переводили требуемые суммы на счет подозреваемой. В полученными в результате деньгами заведующая распоряжалась по своему усмотрению. Всего за указанный период ей похищено более 300 тыс. рублей.
Факты хищений были выявлены в ходе оперативно-разыскной деятельности подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.