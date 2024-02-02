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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

На дорогах Уфы с пятницы по субботу пройдут профилактические рейды ГИБДД

Важное заявление для уфимских автомобилистов сделали в ГИБДД

2 февраля 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney

На дорогах Уфы с пятницы по субботу пройдут профилактические рейды ГИБДД

Подробности о мероприятиях сообщает пресс-служба ведомства.

В Уфе с пятницы по субботу (со 2 по 3 февраля) пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В Госавтоинспекции Уфы подчеркивают, что особое внимание сотрудники ведомства уделят особое внимание пресечению случаев нетрезвого вождения и перевозке детей-пассажиров с нарушением требований установленного законодательства.

В ГИБДД также напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и соблюдении бокового интервала и дистанции.

Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в состоянии алкогольного опьянения.

#Город#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов#Рейды
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