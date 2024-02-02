Важное заявление для уфимских автомобилистов сделали в ГИБДД

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В Уфе с пятницы по субботу (со 2 по 3 февраля) пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В Госавтоинспекции Уфы подчеркивают, что особое внимание сотрудники ведомства уделят особое внимание пресечению случаев нетрезвого вождения и перевозке детей-пассажиров с нарушением требований установленного законодательства.
В ГИБДД также напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и соблюдении бокового интервала и дистанции.
Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в состоянии алкогольного опьянения.