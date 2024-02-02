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В Уфе состоялась церемония прощания с погибшим в СВО Равилем Бикбулатовым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Равилем Бикбулатовым

2 февраля 2024, 07:47

В Уфе состоялась церемония прощания с погибшим в СВО Равилем Бикбулатовым

Об этом сообщили в пресс-службе Калининского района Уфы.

Траурная церемония прошла в ДК «Моторостроитель» сегодня, 2 февраля. Прощаться с бойцом и почтить его память пришли Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан С. С. Хусаинов, глава администрации Калининского района Уфы Г. Г. Ахмедьянов, а также родные и близкие военнослужащего.

Равиль Шамсувалиевич Бикбулатов родился 17 мая 1977 года. Он закончил среднюю школу № 55 и Пермское военное авиационно-техническое училище. Позднее он получил образование в «Уральском юридическом университете» им. В. Ф. Яковлева».

Равиль Шамсувалиевич, инженер по технике безопасности ООО «Башнефть — Строй», ушел из жизни, выполняя воинский долг в рамках специальной военной операции. Его близкие и друзья навсегда будут помнить его как замечательного друга, чуткого и доброго человека, преданный семье. Дома у бойца остались родители, супруга и сын.

Администрация Калининского района выразила свои соболезнования близким Равиля Шамсувалиевича.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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