В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Равилем Бикбулатовым

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Траурная церемония прошла в ДК «Моторостроитель» сегодня, 2 февраля. Прощаться с бойцом и почтить его память пришли Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан С. С. Хусаинов, глава администрации Калининского района Уфы Г. Г. Ахмедьянов, а также родные и близкие военнослужащего.
Равиль Шамсувалиевич Бикбулатов родился 17 мая 1977 года. Он закончил среднюю школу № 55 и Пермское военное авиационно-техническое училище. Позднее он получил образование в «Уральском юридическом университете» им. В. Ф. Яковлева».
Равиль Шамсувалиевич, инженер по технике безопасности ООО «Башнефть — Строй», ушел из жизни, выполняя воинский долг в рамках специальной военной операции. Его близкие и друзья навсегда будут помнить его как замечательного друга, чуткого и доброго человека, преданный семье. Дома у бойца остались родители, супруга и сын.
Администрация Калининского района выразила свои соболезнования близким Равиля Шамсувалиевича.