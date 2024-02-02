В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Равилем Бикбулатовым

Траурная церемония прошла в ДК «Моторостроитель» сегодня, 2 февраля. Прощаться с бойцом и почтить его память пришли Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан С. С. Хусаинов, глава администрации Калининского района Уфы Г. Г. Ахмедьянов, а также родные и близкие военнослужащего.