В Башкирии мужчина задушил пенсионерку и получал за неё пенсию

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Башкирии, был задержан 41-летний мужчина по обвинению в убийстве пожилой женщины. По информации пресс-службы Следственного комитета и МВД, пострадавшей была 92-летняя пенсионерка, проживавшая в Туймазинском районе.
Из-за своего состояния она нуждалась в помощи и заботе, которую, по сообщению, оказывал ей обвиняемый — бывший супруг ее племянницы. В прошлом октябре мужчина пришел к женщине, которая попросила его отвезти в дом ее брата, находящийся в Белебеевском районе. Однако женщина не поверила своим родственникам, когда они сообщили ей, что ее брат уже умер. Мужчина оставил пенсионерку в доме, чтобы она отдохнула, а сам решил заняться употреблением алкоголя в соседней комнате. Женщину это сильно раздражало, и из-за этого возник спор. Обвиняемый решил использовать футболку, чтобы задушить пенсионерку. Когда он понял, что женщина больше не дышит, он спрятал ее тело в погребе и уехал.
Бывшая жена долгое время не имела связи с тетей и не знала, где она находится. Она неоднократно спрашивала у мужчины об этом, но он каждый раз утверждал, что отвез ее в санаторий для лечения. К тому же, у него была доверенность от покойной на получение ее пенсии, и в течение трех месяцев он сам получал и тратил деньги на свое усмотрение.
В какой-то момент обвиняемый решил, что больше не может жить с чувством вины, поэтому решил признаться во всем своей бывшей жене. Она не медлила и сразу обратилась в полицию. Через несколько дней обвиняемый сам явился в отделение полиции с признанием.
В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.