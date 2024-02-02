В Башкирии мужчина задушил пенсионерку и получал за неё пенсию

Из-за своего состояния она нуждалась в помощи и заботе, которую, по сообщению, оказывал ей обвиняемый — бывший супруг ее племянницы. В прошлом октябре мужчина пришел к женщине, которая попросила его отвезти в дом ее брата, находящийся в Белебеевском районе. Однако женщина не поверила своим родственникам, когда они сообщили ей, что ее брат уже умер. Мужчина оставил пенсионерку в доме, чтобы она отдохнула, а сам решил заняться употреблением алкоголя в соседней комнате. Женщину это сильно раздражало, и из-за этого возник спор. Обвиняемый решил использовать футболку, чтобы задушить пенсионерку. Когда он понял, что женщина больше не дышит, он спрятал ее тело в погребе и уехал.