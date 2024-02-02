mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Руководителю управления главы Башкирии продлили арест

Пиарщице Хабирова Елене Прочаковской продлили арест по обвинению в мошенничестве

2 февраля 2024, 03:58

Руководителю управления главы Башкирии продлили арест

Руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую задержали ранее в Красногорске.

Руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской продлили арест, об этом сообщает издание «Ъ-Уфа» с ссылкой на собственные источники.

Ранее Mkset сообщал, что Елена Прочаковская была задержана в Красногорске 16 января. Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Задержание#Виалина Ахсанова#СИЗО
Подпишитесь
Скопились барханы: жители Уфы вновь жалуются на уборку снега
Вчера, 06:48
В Уфе сугроб упал на движущийся автомобиль
Вчера, 06:32
Депутат Курултая отправится в зону СВО
Вчера, 05:49
Синоптики раскрыли, какая погода ждет жителей Башкирии в начале февраля
Вчера, 04:59
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
29 января, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58