Пиарщице Хабирова Елене Прочаковской продлили арест по обвинению в мошенничестве

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской продлили арест, об этом сообщает издание «Ъ-Уфа» с ссылкой на собственные источники.
Ранее Mkset сообщал, что Елена Прочаковская была задержана в Красногорске 16 января. Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.