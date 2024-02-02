Пиарщице Хабирова Елене Прочаковской продлили арест по обвинению в мошенничестве

Ранее Mkset сообщал, что Елена Прочаковская была задержана в Красногорске 16 января. Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.