Отсидевший 13 лет за чужое преступление Фатхулла Исхаков подал кассационную жалобу

В кассационной жалобе пенсионер назвал решение ВС Башкирии «античеловечным». Юристы полагают, что шансы на успех у пенсионера повысятся, если он дойдет до ВС России, который оправдал его в мае 2023 года. Верховный суд Башкирии следом снизил сумму до 2 млн руб. Дата заседания в Шестом кассационном суде общей юрисдикции еще не назначена.