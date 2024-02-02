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Уфимец Фатхулла Исхаков обжалует решение судов в Шестом кассационном суде

Отсидевший 13 лет за чужое преступление Фатхулла Исхаков подал кассационную жалобу

2 февраля 2024, 05:44
Фото: 1MI

Уфимец Фатхулла Исхаков обжалует решение судов в Шестом кассационном суде

Пенсионер считает решение Верховного суда Башкирии «античеловечным».

Жалобу на решение Ленинского райсуда Уфы и определение Верховного суда Башкирии Фатхулла Исхаков направил в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщает «Ъ-Уфа».

Напомним, пенсионер Фатхулла Исхаков провел 13 лет в колонии строгого режима после обвинений в убийстве трех человек. Однако в мае этого года Верховный суд России признал его право на реабилитацию и отменил приговор по этому делу.

Ранее, 86-летний Фатхулла Исхаков подал гражданский иск к Министерству финансов России, в котором просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 450 млн руб. Ленинский райсуд Уфы удовлетворил иск, но только на сумму 31,6 млн руб. Теперь он обжалует решения нижестоящих судов в Шестом кассационном суде.

В кассационной жалобе пенсионер назвал решение ВС Башкирии «античеловечным». Юристы полагают, что шансы на успех у пенсионера повысятся, если он дойдет до ВС России, который оправдал его в мае 2023 года. Верховный суд Башкирии следом снизил сумму до 2 млн руб. Дата заседания в Шестом кассационном суде общей юрисдикции еще не назначена.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Верховный суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Фаткулла Исхаков
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