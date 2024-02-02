Известен новый глава администрации Стерлитамакского района Башкирии

Напомним, ранее чиновница временно исполняла обязанности руководителя Стерлитамакского района после того, как свою должность по собственному желанию досрочно покинул Евгений Волков. Чиновник покинул свой пост по собственному желанию в декабря 2023 года. До этого временно исполняющим обязанности главы района была Лилия Шайхутдинова — ныне, по данным на сайте муниципальной администрации, первый заместитель главы района.