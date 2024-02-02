mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Новым руководителем Стерлитамакского района назначена Рита Самигуллина

Известен новый глава администрации Стерлитамакского района Башкирии

2 февраля 2024, 10:40
Фото: Рита Самигуллина/ VK.com

Новым руководителем Стерлитамакского района назначена Рита Самигуллина

Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на власти муниципалитета.

Главой администрации Стерлитамакского района назначена Рита Самигуллина. Её кандидатуру единогласно поддержали депутаты муниципального совета.

Напомним, ранее чиновница временно исполняла обязанности руководителя Стерлитамакского района после того, как свою должность по собственному желанию досрочно покинул Евгений Волков. Чиновник покинул свой пост по собственному желанию в декабря 2023 года. До этого временно исполняющим обязанности главы района была Лилия Шайхутдинова — ныне, по данным на сайте муниципальной администрации, первый заместитель главы района.

#Политика#Общество#Назначение#Отставки и назначения#Новости Башкирии#Администрация#Азамат Нухов#Стерлитамакский район
Подпишитесь
Скопились барханы: жители Уфы вновь жалуются на уборку снега
Вчера, 06:48
В Уфе сугроб упал на движущийся автомобиль
Вчера, 06:32
Депутат Курултая отправится в зону СВО
Вчера, 05:49
Синоптики раскрыли, какая погода ждет жителей Башкирии в начале февраля
Вчера, 04:59
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
29 января, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58