Гастроэнтеролог Кашух рассказала о причинах повышенного метеоризма

Причинами метеоризма могут быть погрешности в питании, такие как употребление большого количества капусты, бобовых, пива и молочных продуктов при непереносимости лактозы. Также спешка во время еды, когда человек заглатывает больше воздуха, может спровоцировать повышенное газообразование. У пожилых людей метеоризм часто связан со слабыми стенками кишечника и замедленной перистальтикой. У беременных женщин кишечник сдавливается маткой и перистальтика становится менее активной.