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Updated Сегодня, 14:15

Гастроэнтеролог Кашух рассказала о причинах повышенного метеоризма

Гастроэнтеролог Кашух рассказала о причинах повышенного метеоризма

2 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о причинах повышенного метеоризма. Метеоризм, хоть и неловкая, но распространенная проблема, с которой люди не всегда обращаются за помощью к врачу.

Врач объяснила, что при метеоризме в кишечнике образуется большое количество газов. Это частое расстройство пищеварительной системы может сопровождаться нарушениями стула и болями в животе, пишут «Известия».

Причинами метеоризма могут быть погрешности в питании, такие как употребление большого количества капусты, бобовых, пива и молочных продуктов при непереносимости лактозы. Также спешка во время еды, когда человек заглатывает больше воздуха, может спровоцировать повышенное газообразование. У пожилых людей метеоризм часто связан со слабыми стенками кишечника и замедленной перистальтикой. У беременных женщин кишечник сдавливается маткой и перистальтика становится менее активной.

Кроме того, метеоризм может быть симптомом болезней кишечника и других органов, включая острые кишечные инфекции, неинфекционные воспалительные заболевания и онкологические процессы. Одной из распространенных причин метеоризма является синдром избыточного бактериального роста (СИБР), когда в тонкой кишке начинают активно размножаться бактерии, которые должны обитать только в толстой кишке.

Если часто беспокоят вздутие живота и повышенное газообразование, стоит обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Врач проведет осмотр, выяснит жалобы и назначит соответствующие исследования для установления диагноза. Для предотвращения метеоризма следует скорректировать питание, ограничив употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование. Важно также поддерживать физическую активность, спать достаточное количество времени и по возможности отказаться от курения и употребления алкоголя.

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