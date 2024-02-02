Гастроэнтеролог Кашух рассказала о причинах повышенного метеоризма

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Врач объяснила, что при метеоризме в кишечнике образуется большое количество газов. Это частое расстройство пищеварительной системы может сопровождаться нарушениями стула и болями в животе, пишут «Известия».
Причинами метеоризма могут быть погрешности в питании, такие как употребление большого количества капусты, бобовых, пива и молочных продуктов при непереносимости лактозы. Также спешка во время еды, когда человек заглатывает больше воздуха, может спровоцировать повышенное газообразование. У пожилых людей метеоризм часто связан со слабыми стенками кишечника и замедленной перистальтикой. У беременных женщин кишечник сдавливается маткой и перистальтика становится менее активной.
Кроме того, метеоризм может быть симптомом болезней кишечника и других органов, включая острые кишечные инфекции, неинфекционные воспалительные заболевания и онкологические процессы. Одной из распространенных причин метеоризма является синдром избыточного бактериального роста (СИБР), когда в тонкой кишке начинают активно размножаться бактерии, которые должны обитать только в толстой кишке.
Если часто беспокоят вздутие живота и повышенное газообразование, стоит обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Врач проведет осмотр, выяснит жалобы и назначит соответствующие исследования для установления диагноза. Для предотвращения метеоризма следует скорректировать питание, ограничив употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование. Важно также поддерживать физическую активность, спать достаточное количество времени и по возможности отказаться от курения и употребления алкоголя.