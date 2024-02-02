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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:45

Эксперт прокомментировал побочные эффекты системы распознавания лиц

Эксперт прокомментировал побочные эффекты системы распознавания лиц

2 февраля 2024, 13:41
Фото: 1MI
Гражданин США обратился с иском к крупному ритейлеру Macy’s компании EssilorLuxottica, который реализует на рынке солнцезащитные очки Sunglass Hut. Причиной стало то, что американец был ошибочно осужден и в местах лишения свободы подвергся насилию.

Цена иска составила 10 млн долларов, пишет runews24.ru. Свой иск 61-летний мужчина мотивировал следующими обстоятельствами. В 2022 году был ограблен один из киосков Sunglass Hut. Полицейские начали использовать систему для распознавания лиц, но она ошиблась и потерпевшего перепутала с преступником. Один из свидетелей также указал на этого мужчину среди грабителей на предоставленных фото.

Как рассказал эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, оговор и некорректные действия полицейских сыграли роковую роль в этом случае.

По его мнению, система распознавания лиц создана, чтобы сделать жизнь людей безопасней. Она используется в целях розыска и определения личности преступников. Оплата по лицу существенно экономит время в метро, да и разблокировку смартфона с помощью распознавания лица положительно оценили многие пользователи гаджетов.

#Общество
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