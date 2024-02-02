Эксперт прокомментировал побочные эффекты системы распознавания лиц

Цена иска составила 10 млн долларов, пишет runews24.ru. Свой иск 61-летний мужчина мотивировал следующими обстоятельствами. В 2022 году был ограблен один из киосков Sunglass Hut. Полицейские начали использовать систему для распознавания лиц, но она ошиблась и потерпевшего перепутала с преступником. Один из свидетелей также указал на этого мужчину среди грабителей на предоставленных фото.