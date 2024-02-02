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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Жители Уфы вновь сообщают о переполненных автобусах

Двери не закрываются: уфимцы вновь пожаловались на переполненные автобусы

2 февраля 2024, 12:01
Фото: mkset.ru

Жители Уфы вновь сообщают о переполненных автобусах

О ситуации на одном из городских маршрутов сообщили читатели Mkset.

Уфимцы вновь пожаловались на переполненные автобусы. На фото, предоставленном читателем Mkset, салон автобуса №266 — полностью забитый пассажирами. В проходе толпится несколько десятков человек.

Фото: mkset.ru

По словам читателя, в какой-то момент двери автобуса не смогли закрыться — из-за количества пассажиров, столпившихся в салоне.

Фото: mkset.ru

Проблема с общественным транспортом остро стоит в Уфе уже на протяжении нескольких лет с момента начала «транспортной реформы». Ранее, к примеру, Mkset сообщал, что жительница Уфы провела целый час на остановке в ожидании автобуса №51. По её словам, время ожидания автобуса составило около получаса, однако, когда автобус все же приехал — сесть в него так и не удалось.

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Драматичнее ситуация на проспекте Октября. С остановки «Городской дворец культуры» 226-й автобус большого класса выехал с открытыми дверьми, потому что в салон набилось столько людей, что закрыть двери не представляется возможным.

На жалобы отреагировали чиновники, вышедшие с проверкой на улицы города. Однако по итогам одного из недавних рейдов были выявлены «небольшие отклонения от расписания маршрутов». Причиной отклонения, по их мнению, могло стать случившееся неподалеку ДТП.

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#Происшествия#Город#Уфа#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов
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