Двери не закрываются: уфимцы вновь пожаловались на переполненные автобусы

Проблема с общественным транспортом остро стоит в Уфе уже на протяжении нескольких лет с момента начала «транспортной реформы». Ранее, к примеру, Mkset сообщал, что жительница Уфы провела целый час на остановке в ожидании автобуса №51. По её словам, время ожидания автобуса составило около получаса, однако, когда автобус все же приехал — сесть в него так и не удалось.