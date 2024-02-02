Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» в Перми ответит по искам об ущербе почве на 400 млн руб

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что суд вынес решение в пользу ведомства в деле о возмещении ущерба за загрязнение почвы. Напомним: в 2020 году произошел разлив нефти на территории Харьягинского месторождения. Правительство поручило ведомству провести внеплановую проверку. Эксперты установили, что в почве превышено содержание нефтепродуктов. Размер ущерба составил 7,3 млн рублей, пишет properm.ru.
В 2020 году в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» было вынесено постановление о добровольном возмещении причиненного ущерба. Ответчик это требование не исполнил. В конце 2023 года суд постановил удовлетворить исковые требования Росприроднадзора в полном объеме. Ущерб был возмещен правопреемником ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» — компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь» 18 января 2024 года.
Также на основании судебного решения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» возместило 13,8 млн рублей ущерба, причиненного почвам в результате разлива нефти на Южно-Хыльчуюском месторождении, которое находится на территории Ненецкого автономного округа. Отметим, что данное нарушение Росприроднадзор также выявил еще в 2020 году.
В Properm.ru подсчитали, сколько исковых заявлений было подано в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с 2022 года.
17 февраля 2022 года к компании было подано сразу три иска. Первый — за самовольное уничтожение земель лесного фонда. Размер требований по нему составил 38,7 млн рублей. Истцом выступило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества. Второй иск на 20,7 млн рублей также подало минприроды Республики Коми. Основанием третьего иска послужило уничтожение земель на участке ГУ «Усинское лесничество». Размер исковых требований составил 1,2 млн рублей. Еще один иск к предприятию на сумму 4,1 млн рублей был зарегистрирован 3 мая 2023 года.
За причинение вреда лесам и находящимся в них природным объектам на территории государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» получило иск на пять с половиной миллионов рублей. Заявление было зарегистрировано 21 июня 2023 года.
В марте 2022 года компания «ЛУКОЙЛ-Коми» получила два иска по 1,7 млн рублей, а также иски на 4,3 и 4,3 млн рублей. В мае 2022 года в отношении предприятия был подан иск на 2,1 млн рублей, а 3 мая 2023 года — на 129,4 млн рублей.
Общее количество исков, поданных в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» за 2022 и 2023 годы, превысило двадцать. Все они касаются возмещения ущерба, причиненного лесным почвам деятельностью предприятия. Отвечать по этим искам будет «ЛУКОЙЛ-Пермь». Рассмотрение дел начнется в 2024 году.