Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» в Перми ответит по искам об ущербе почве на 400 млн руб

17 февраля 2022 года к компании было подано сразу три иска. Первый — за самовольное уничтожение земель лесного фонда. Размер требований по нему составил 38,7 млн рублей. Истцом выступило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества. Второй иск на 20,7 млн рублей также подало минприроды Республики Коми. Основанием третьего иска послужило уничтожение земель на участке ГУ «Усинское лесничество». Размер исковых требований составил 1,2 млн рублей. Еще один иск к предприятию на сумму 4,1 млн рублей был зарегистрирован 3 мая 2023 года.