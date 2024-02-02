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Published Сегодня, 07:00

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Updated Сегодня, 07:02

Пожилая женщина терроризирует жильцов дома в Уфе

Бабушка из Уфы превратила жизнь жильцов дома на улице Российской в кошмар

2 февраля 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney

Пожилая женщина терроризирует жильцов дома в Уфе

Местные жители прилагают усилия, чтобы навести порядок, обращаясь за помощью к правоохранительным органам и здравоохранению, однако их попытки не увенчиваются успехом.

В соцсетях распространяется видео пожилой женщины, которая всякими способами портить жизнь жильцов дома на улице Российской в Уфе.

Не покидая лифт, она забрасывает двери соседей посудой и емкостями, наполненными непонятной желтой субстанцией. По словам жильцов, она часто стучит по батареям около двух часов ночи, оставляет фекалии в подъезде, разбрасывает мусор и захламляет территорию. Более того, она даже несколько раз пыталась затопить свою соседку снизу. И все это делает старушка с особым креативным подходом, надевая солнцезащитные очки, каску и сдутые шары на голову. Видео ее разгулов уже распространяются по телеграмм-каналам.

Жители ищут способы справиться с неподобающим поведением пожилой женщины, прибегая к помощи правоохранительных органов и здравоохранения, но безрезультатно. В результате у них пока не остается другого выбора, кроме как отслеживать действия старушки, фиксируемые камерами видеонаблюдения.

Видео: Уфа с огоньком
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