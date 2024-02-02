Бабушка из Уфы превратила жизнь жильцов дома на улице Российской в кошмар

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В соцсетях распространяется видео пожилой женщины, которая всякими способами портить жизнь жильцов дома на улице Российской в Уфе.
Не покидая лифт, она забрасывает двери соседей посудой и емкостями, наполненными непонятной желтой субстанцией. По словам жильцов, она часто стучит по батареям около двух часов ночи, оставляет фекалии в подъезде, разбрасывает мусор и захламляет территорию. Более того, она даже несколько раз пыталась затопить свою соседку снизу. И все это делает старушка с особым креативным подходом, надевая солнцезащитные очки, каску и сдутые шары на голову. Видео ее разгулов уже распространяются по телеграмм-каналам.
Жители ищут способы справиться с неподобающим поведением пожилой женщины, прибегая к помощи правоохранительных органов и здравоохранения, но безрезультатно. В результате у них пока не остается другого выбора, кроме как отслеживать действия старушки, фиксируемые камерами видеонаблюдения.