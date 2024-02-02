Аллерголог Маховая рассказала о провоцирующих псориаз факторах

Псориаз может развиваться по нескольким причинам, но особое внимание уделяется генетической предрасположенности. Болезнь можно унаследовать, но передается не само заболевание, а склонность к его развитию. Также псориазу могут способствовать другие заболевания, такие как язва желудка, вирусные гепатиты и нарушения в работе эндокринной системы. Внешние факторы, такие как стресс, переохлаждение, тяжелые экологические условия, употребление алкоголя и курение, также могут оказывать отрицательное влияние на возникновение и обострение псориаза.