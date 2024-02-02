Аллерголог Маховая рассказала о провоцирующих псориаз факторах

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Псориаз является системной патологией, которая связана с нарушениями в иммунной и метаболической системах организма. Основными проявлениями заболевания являются изменения кожи. Диагностировать псориаз не всегда легко, так как его симптомы могут быть похожи на признаки других дерматологических заболеваний. Однако врачи обращают внимание на определенные признаки, такие как наличие высыпаний на коже и генетическая предрасположенность, пишут «Известия».
Для диагностики псориаза используются различные методы, включая анализ крови для определения наличия генетических маркеров заболевания. Врачи также обращают внимание на сосудистые паттерны на коже и осуществляют дерматоскопию, чтобы выявить белые чешуйки.
Псориаз может развиваться по нескольким причинам, но особое внимание уделяется генетической предрасположенности. Болезнь можно унаследовать, но передается не само заболевание, а склонность к его развитию. Также псориазу могут способствовать другие заболевания, такие как язва желудка, вирусные гепатиты и нарушения в работе эндокринной системы. Внешние факторы, такие как стресс, переохлаждение, тяжелые экологические условия, употребление алкоголя и курение, также могут оказывать отрицательное влияние на возникновение и обострение псориаза.
Для профилактики псориаза рекомендуется вести здоровый образ жизни, избегать стрессовых ситуаций, лечить инфекционные и хронические заболевания. Важно также следить за питанием, ограничивая потребление острых блюд, специй, алкоголя и животных жиров. Рекомендуется употреблять растительные масла, фрукты, овощи, богатые витаминами и клетчаткой. При наличии высыпаний на коже необходимо обратиться к врачу-дерматологу, который назначит необходимые исследования и эффективное лечение.