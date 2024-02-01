Врачи подмосковного НИИ успешно приняли роды у женщины с пересаженной почкой

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», незапланированная беременность хронической больной была сопряжена с большими сложностями — задержкой развития плода и преэклампсией. Во время вынашивания ребенка женщина периодически попадала в МОНИИАГ, где медики назначали ей лечение на основе консультаций с нефрологом МОНИКИ. Комплексная работа по нескольким направлениям лечения помогла пересаженной почке функционировать без каких-либо проблем в период вынашивания ребенка.