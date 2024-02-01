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Врачи подмосковного НИИ успешно приняли роды у женщины с пересаженной почкой

Врачи подмосковного НИИ успешно приняли роды у женщины с пересаженной почкой

1 февраля 2024, 15:37
Фото: 1MI
В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии прошли роды у 36-летней женщины, которой ранее пересадили донорскую почку по причине осложненного течения хронической почечной недостаточности. Данная новость поступила от регионального Минздрава.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», незапланированная беременность хронической больной была сопряжена с большими сложностями — задержкой развития плода и преэклампсией. Во время вынашивания ребенка женщина периодически попадала в МОНИИАГ, где медики назначали ей лечение на основе консультаций с нефрологом МОНИКИ. Комплексная работа по нескольким направлениям лечения помогла пересаженной почке функционировать без каких-либо проблем в период вынашивания ребенка.

На сроке 37-38 недель беременности врачи определили, что плод развивается недостаточно активно, и, диагностировав внутриутробную гипоксию, направили роженицу на операцию кесарева сечения. Операционное вмешательство велось мультидисциплинарной группой специалистов.

Новорожденная девочка родилась с ростом 44 сантиметра и весила около двух килограммов. На сегодняшний день здоровью матери и младенца ничего не угрожает, они уже находятся дома.

#Общество
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