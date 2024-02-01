В Уфе экстренно эвакуировали сотни студентов. Рассказываем, что произошло

В здании учебного заведения сработала автоматическая пожарная сигнализация. Из-за этого 600 студентам и 50 работникам учреждения пришлось покинуть заведения колледжа. На вызов приехала бригада спасателей, которые обследовали кабинеты. Однако горения не обнаружено, выяснилось, что тревога оказалась ложной.