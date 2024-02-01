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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В одном из заведений Уфы срочно эвакуировали сотни студентов и педагогов

В Уфе экстренно эвакуировали сотни студентов. Рассказываем, что произошло

1 февраля 2024, 11:53
Фото: 1MI

В одном из заведений Уфы срочно эвакуировали сотни студентов и педагогов

Источник горения не обнаружен.

В МЧС рассказали об эвакуации 600 учащихся Уфимского авиационного техникума.

В здании учебного заведения сработала автоматическая пожарная сигнализация. Из-за этого 600 студентам и 50 работникам учреждения пришлось покинуть заведения колледжа. На вызов приехала бригада спасателей, которые обследовали кабинеты. Однако горения не обнаружено, выяснилось, что тревога оказалась ложной.

Недавно в Уфу пришлось экстренно эвакуировать школьников. Однако в том случае пожар был реальным. Дознаватели МЧС вынуждены проводить расследование инцидента.

В Уфе более 500 человек эвакуировали из школы, где загорелся плафон в кабинете
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#Происшествия#Город#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#Эвакуация#Идэль Гумеров
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