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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В ТПП РБ прошел семинар об актуальных тенденциях экспорта и импорта

В ТПП РБ прошел семинар об актуальных тенденциях экспорта и импорта

1 февраля 2024, 05:02
Фото: ТПП РБ
В стенах ТПП РБ прошло первое в текущем году мероприятие — семинар на одну из важнейших для бизнес-сообщества тем — «Актуальные тенденции экспорта и импорта в условиях новой реальности».

Решение проблемы сложных транзакций, колебание курсов валют при экспортно-импортных операциях, страхование грузов, финансовая господдержка экспортеров в сфере промышленности, решение о классификации, согласно ТН ВЭД ЕАЭС, логистика — вопросы, в которых приходится разбираться всем компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность.

Спикеры мероприятия — эксперты, которые прилетели в Уфу из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Специалисты, которые адаптировали свою деятельность под новые условия и уже сегодня готовы делиться успешными кейсами с предприятиями-членами Торгово-промышленной палаты республики.

Особый акцент эксперты сделали на темах логистического аудита, маршрутизации платежей на примере кейсов по странам СНГ, Китая, Турции и Индии. Привели примеры нестандартных сделок с точки зрения валютного и налогового контроля.

Фото: ТПП РБ

Завершился семинар 48 парными переговорами 40 компаний с экспертами–спикерами и между организациями.

Для членов ТПП РБ данное мероприятие бесплатно. ТПП РБ продолжит привлекать международных и федеральных экспертов для представления успешного опыта и компетенции всемирной системы палат.

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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