В ТПП РБ прошел семинар об актуальных тенденциях экспорта и импорта

Спикеры мероприятия — эксперты, которые прилетели в Уфу из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Специалисты, которые адаптировали свою деятельность под новые условия и уже сегодня готовы делиться успешными кейсами с предприятиями-членами Торгово-промышленной палаты республики.