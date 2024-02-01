В ТПП РБ прошел семинар об актуальных тенденциях экспорта и импорта

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Решение проблемы сложных транзакций, колебание курсов валют при экспортно-импортных операциях, страхование грузов, финансовая господдержка экспортеров в сфере промышленности, решение о классификации, согласно ТН ВЭД ЕАЭС, логистика — вопросы, в которых приходится разбираться всем компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность.
Спикеры мероприятия — эксперты, которые прилетели в Уфу из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Специалисты, которые адаптировали свою деятельность под новые условия и уже сегодня готовы делиться успешными кейсами с предприятиями-членами Торгово-промышленной палаты республики.
Особый акцент эксперты сделали на темах логистического аудита, маршрутизации платежей на примере кейсов по странам СНГ, Китая, Турции и Индии. Привели примеры нестандартных сделок с точки зрения валютного и налогового контроля.
Завершился семинар 48 парными переговорами 40 компаний с экспертами–спикерами и между организациями.
Для членов ТПП РБ данное мероприятие бесплатно. ТПП РБ продолжит привлекать международных и федеральных экспертов для представления успешного опыта и компетенции всемирной системы палат.