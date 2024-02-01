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Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

В Башкирии 1 февраля на несколько часов ограничат проезд по участку трассы М-5

В Башкирии временно ограничили проезд большегрузного транспорта

1 февраля 2024, 03:36
Фото: 1MI

В Башкирии 1 февраля на несколько часов ограничат проезд по участку трассы М-5

В Минтрансе Бащкирии рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом изменений.

В Башкирии временно ограничат проезд на участке трассы М-5. В период с 09:00 до 14:00 1 февраля большегрузам будет ограничен проезд по от Бурцево Уфимского района до границы с Челябинской областью.

Как пояснили в региональном Минтрансе, это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на объекте реконструкции в соседней с республикой Челябинской областью.

В ведомстве также отметили, что объезд по региональным дорогам Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. В то время как проезд тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) во время буровзрывных работ запрещен.

#Общество#Город#Ограничение движения#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов
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