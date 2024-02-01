В Башкирии временно ограничили проезд большегрузного транспорта

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В Башкирии временно ограничат проезд на участке трассы М-5. В период с 09:00 до 14:00 1 февраля большегрузам будет ограничен проезд по от Бурцево Уфимского района до границы с Челябинской областью.
Как пояснили в региональном Минтрансе, это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на объекте реконструкции в соседней с республикой Челябинской областью.
В ведомстве также отметили, что объезд по региональным дорогам Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. В то время как проезд тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) во время буровзрывных работ запрещен.