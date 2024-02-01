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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Автобус с 15 детьми попал в жуткую аварию в Башкирии

В Башкирии иномарка врезалась в школьный автобус

1 февраля 2024, 12:17
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Автобус с 15 детьми попал в жуткую аварию в Башкирии

От удара легковой автомобиль съехал в кювет.

В Стерлитамакском районе Башкортостана произошло столкновение школьного автобуса с легковым автомобилем. В пассажирском транспорте находилось 15 детей.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Авария произошла днём 1 февраля. 27-летний водитель серой Volkswgen Jetta не справился с управлением и столкнулся с жёлтым автобусом ПАЗ. В салоне последнего находилось 15 детей, никто из них пострадал.

Столкновение привело к тому, что иномарка съехала за пределы проезжей части и получила повреждения заднего бампера. Автобус обошёлся поломкой переднего бампера. Детей забрали родители.

#Происшествия#Дороги#Новости Башкирии#ДТП с автобусом#Идэль Гумеров
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