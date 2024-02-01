В Башкирии иномарка врезалась в школьный автобус

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Стерлитамакском районе Башкортостана произошло столкновение школьного автобуса с легковым автомобилем. В пассажирском транспорте находилось 15 детей.
Авария произошла днём 1 февраля. 27-летний водитель серой Volkswgen Jetta не справился с управлением и столкнулся с жёлтым автобусом ПАЗ. В салоне последнего находилось 15 детей, никто из них пострадал.
Столкновение привело к тому, что иномарка съехала за пределы проезжей части и получила повреждения заднего бампера. Автобус обошёлся поломкой переднего бампера. Детей забрали родители.