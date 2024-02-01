Отказ от алкоголя может предотвратить рак

Важно отметить, что даже малые дозы алкоголя не являются безопасными. Для снижения рисков рекомендуется полностью отказаться от алкоголя, установить правильный режим питания и сна, и ввести в повседневную практику физические нагрузки для укрепления стрессоустойчивости организма.