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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Отказ от алкоголя может предотвратить рак

Отказ от алкоголя может предотвратить рак

1 февраля 2024, 12:30
Фото: 1MI
Психиатр-нарколог Виталий Холдин раскрыл важные аспекты влияния даже умеренного потребления алкоголя на здоровье.

Известно, что случаи злокачественных опухолей чаще отмечаются у тех, кто регулярно употребляет алкоголь. Например, употребление спиртных напитков существенно повышает риск развития рака в желудочно-кишечном тракте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важно отметить, что даже малые дозы алкоголя не являются безопасными. Для снижения рисков рекомендуется полностью отказаться от алкоголя, установить правильный режим питания и сна, и ввести в повседневную практику физические нагрузки для укрепления стрессоустойчивости организма.

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