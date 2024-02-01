Отказ от алкоголя может предотвратить рак

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Известно, что случаи злокачественных опухолей чаще отмечаются у тех, кто регулярно употребляет алкоголь. Например, употребление спиртных напитков существенно повышает риск развития рака в желудочно-кишечном тракте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Важно отметить, что даже малые дозы алкоголя не являются безопасными. Для снижения рисков рекомендуется полностью отказаться от алкоголя, установить правильный режим питания и сна, и ввести в повседневную практику физические нагрузки для укрепления стрессоустойчивости организма.