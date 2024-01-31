Юрист объяснил, как оформить в собственность незарегистрированные дачу и гараж

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Согласно заявлению юриста Дмитрия Желнина, чтобы приступить к процедуре оформления в собственность незарегистрированных дачи или гаража, следует первым делом подготовить пакет документов. Он включает техническую документацию, а также бумаги, подтверждающие право собственности на объекты.
Тем собственникам, которые предварительно не получили разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, следует их получить. Затем можно обращаться в Росреестр для регистрации права собственности.
В интервью NEWS.ru эксперт также поделился инфомацией о дачной и гаражной «амнистиях». Данная применяемая в РФ практика позволяет форсировать процесс получения прав на недвижимость — жилой дом, а также хозпостройки и гаражи, расположенные на садовом участке. Оформив дачную амнистию, собственник освобождает себя от необходимости получения разрешения на строительство.
«Гаражная амнистия», в свою очередь, ускоряет процесс регистрации прав на гаражи и машино-места. Оформивший ее собственник должен обратиться в Росреестр с заявлением и предоставить техпаспорт объекта.