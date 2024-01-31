Юрист объяснил, как оформить в собственность незарегистрированные дачу и гараж

В интервью NEWS.ru эксперт также поделился инфомацией о дачной и гаражной «амнистиях». Данная применяемая в РФ практика позволяет форсировать процесс получения прав на недвижимость — жилой дом, а также хозпостройки и гаражи, расположенные на садовом участке. Оформив дачную амнистию, собственник освобождает себя от необходимости получения разрешения на строительство.