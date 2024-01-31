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Posted 31 января 2024, 14:57

Published 31 января 2024, 14:57

Modified 31 января 2024, 14:58

Updated 31 января 2024, 14:58

Юрист объяснил, как оформить в собственность незарегистрированные дачу и гараж

31 января 2024, 14:57
По информации, озвученной юристом Желниным, процесс регистрации дачи или гаража можно ускорить при помощи «амнистии».

Согласно заявлению юриста Дмитрия Желнина, чтобы приступить к процедуре оформления в собственность незарегистрированных дачи или гаража, следует первым делом подготовить пакет документов. Он включает техническую документацию, а также бумаги, подтверждающие право собственности на объекты.

Тем собственникам, которые предварительно не получили разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, следует их получить. Затем можно обращаться в Росреестр для регистрации права собственности.

В интервью NEWS.ru эксперт также поделился инфомацией о дачной и гаражной «амнистиях». Данная применяемая в РФ практика позволяет форсировать процесс получения прав на недвижимость — жилой дом, а также хозпостройки и гаражи, расположенные на садовом участке. Оформив дачную амнистию, собственник освобождает себя от необходимости получения разрешения на строительство.

«Гаражная амнистия», в свою очередь, ускоряет процесс регистрации прав на гаражи и машино-места. Оформивший ее собственник должен обратиться в Росреестр с заявлением и предоставить техпаспорт объекта.

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