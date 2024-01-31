Японист охарактеризовал заявление премьера Кисиды о мирном договоре как дежурное

Проблемой территорий японцы считают спор из-за четырех Курильских островов, которые Япония относит к своим территориям. Со своей стороны, руководитель Центра японских исследований указал, что Россия стоит на позициях, что никаких территориальных споров с Японией у нее нет. Кистанов уверен: премьер-министр Японии понимает это и, рассуждая о территориальных претензиях, хочет поднять свой рейтинг в преддверии близкого окончания срока его пребывания на посту руководителя Либерально-демократической партии страны.