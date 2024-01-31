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Японист охарактеризовал заявление премьера Кисиды о мирном договоре как дежурное

Японист охарактеризовал заявление премьера Кисиды о мирном договоре как дежурное

31 января 2024, 11:29
Фото: 1MI
Глава Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов назвал дежурными слова японского премьера Фумио Кисиды о желании заключить с Россией мирный договор после того, как спор о Курилах будет урегулирован.

Об этом Кистанов сказал в комментарии, который дал RT по поводу выступления премьер-министра Японии на открытии очередной сессии парламента. В частности, в своем выступлении Кисида заявил, что будет добиваться заключения мирного договора, основываясь на решении проблемы территорий.

Проблемой территорий японцы считают спор из-за четырех Курильских островов, которые Япония относит к своим территориям. Со своей стороны, руководитель Центра японских исследований указал, что Россия стоит на позициях, что никаких территориальных споров с Японией у нее нет. Кистанов уверен: премьер-министр Японии понимает это и, рассуждая о территориальных претензиях, хочет поднять свой рейтинг в преддверии близкого окончания срока его пребывания на посту руководителя Либерально-демократической партии страны.

Шансы на популярность Кисиды, по мнению Валерия Кистанова, можно оценить как невысокие — на фоне полного провала во внутренней политике. Таким образом, он может разыграть карту территориальных претензий для единения нации перед общенародным митингом 7 февраля, когда в Японии отмечают День Северных территорий.

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