В России хотят убрать с улиц вывески табачных магазинов

Как пишет RT, документ с обоснованием инициативы передан министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Орлов указал, что на фоне кампании по уменьшению числа курящих в стране давно практикуется запрет на выкладку табачной продукции в торговых точках. Запрещается рекламировать табачные изделия.