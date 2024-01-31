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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:46

В России хотят убрать с улиц вывески табачных магазинов

В России хотят убрать с улиц вывески табачных магазинов

31 января 2024, 11:43
Фото: 1MI
Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов потребовал лишить владельцев магазинов табака прав на уличные вывески.

Как пишет RT, документ с обоснованием инициативы передан министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Орлов указал, что на фоне кампании по уменьшению числа курящих в стране давно практикуется запрет на выкладку табачной продукции в торговых точках. Запрещается рекламировать табачные изделия.

Однако в табачных киосках находят возможность заинтересовать аудиторию большими вывесками на фасадах. Такие вывески легко привлекают людей, включая несовершеннолетних.

В связи с этим Орлов озвучил предложение изучить возможность внесения в законодательство корректировок, нацеленных на сокращение для предприятий розничной торговли возможностей привлекать внимание к своим товарам через вывески.

Также в Думе сообщили о разработке законопроекта, запрещающего розничную продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств их доставки.

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