В России хотят убрать с улиц вывески табачных магазинов

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Как пишет RT, документ с обоснованием инициативы передан министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Орлов указал, что на фоне кампании по уменьшению числа курящих в стране давно практикуется запрет на выкладку табачной продукции в торговых точках. Запрещается рекламировать табачные изделия.
Однако в табачных киосках находят возможность заинтересовать аудиторию большими вывесками на фасадах. Такие вывески легко привлекают людей, включая несовершеннолетних.
В связи с этим Орлов озвучил предложение изучить возможность внесения в законодательство корректировок, нацеленных на сокращение для предприятий розничной торговли возможностей привлекать внимание к своим товарам через вывески.
Также в Думе сообщили о разработке законопроекта, запрещающего розничную продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств их доставки.