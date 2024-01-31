«В Дёме тоже живут люди»: уфимка пожаловалась на работу общественного транспорта

Гульчачак С. написала комментарий под постом Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте». Она спросила у чиновника, можно ли увеличить количество маршрутов из жилого квартала «Серебряный ручей» (Дёмский района) до центра Уфы, а также потребовала «решить вопрос с маршрутками». Потребность в них, по словам Гульчачак, возникает из-за строительства новых домов, в которые заселяются семейные люди и молодёжь. Многие из них, продолжила женщина, работают и учатся в центре города.