«В Дёме тоже живут люди»: уфимка пожаловалась на работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Жители Дёмского района оказались недовольны состоянием общественного транспорта. По словам одной из пользовательниц соцсетей, автобусы и маршрутки не справляются с пассажиропотоком.
Гульчачак С. написала комментарий под постом Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте». Она спросила у чиновника, можно ли увеличить количество маршрутов из жилого квартала «Серебряный ручей» (Дёмский района) до центра Уфы, а также потребовала «решить вопрос с маршрутками». Потребность в них, по словам Гульчачак, возникает из-за строительства новых домов, в которые заселяются семейные люди и молодёжь. Многие из них, продолжила женщина, работают и учатся в центре города.
«Серебряный ручей» обслуживается несколькими маршрутами. Например, маршрут №14 (ГУП «Башавтотранс») провозит пассажиров до ТСК «Пушкинский». Однако его не хватает местным жителям, так как интервал движения автобусов — 30-40 минут. Также через квартал проезжают маршрутные такси № 257К (ООО «Альянс СКД»), которые довозят до 21-й больницы через центр Уфы и проспект Октября. Однако и они доезжают до «Серебряного ручья» переполненными, несмотря на то, что предыдущая остановка — первая в маршруте.
Гульчачак С. рассказала, что путь до Советской площади занимает 30-40 минут в выходные дни, а в будни — почти полтора часа, не считая время ожидания транспорта.
— Но вы скажете, что можно с пересадкой поехать? — Нет, нельзя! С моей зарплатой бюджетника и ипотекой, каждый день отдавать по 60/65 рублей на дорогу — слишком накладно, а на частников счастливый час не работает.
Жалобы на нехватку автобусных рейсов приходят чиновникам каждую неделю. Недавно жители раскритиковали состояние транспорта на севере Уфы. А транспортный эксперт и кризис-менеджер Олег Арефьев усомнился в пригодности планов чиновников поменять ситуацию с общественным транспортом и дорогами.