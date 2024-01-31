В Башкирии под суд пойдет командир вертолета, из-за которого погибли два человека

По версии следствия, в январе 2022 года в ночное время при неблагоприятных метеоусловиях пилот вертолета Airbus Helicopters AS­350 В3 совершил взлет со стоянки в Павловке, нарушая безопасность. Так, в Благовещенском районе Республики Башкортостан произошло столкновение вертолета с деревьями и землей, в результате которого двое пассажиров погибли.