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Уголовное дело по факту крушения вертолета в Башкирии направленно в суд

В Башкирии под суд пойдет командир вертолета, из-за которого погибли два человека

31 января 2024, 12:10
Фото: https://web.telegram.org/k/ @ptprok

Уголовное дело по факту крушения вертолета в Башкирии направленно в суд

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры

В Башкирии транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух человек. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира воздушного судна было утверждено Уфимским транспортным прокурором.

По версии следствия, в январе 2022 года в ночное время при неблагоприятных метеоусловиях пилот вертолета Airbus Helicopters AS­350 В3 совершил взлет со стоянки в Павловке, нарушая безопасность. Так, в Благовещенском районе Республики Башкортостан произошло столкновение вертолета с деревьями и землей, в результате которого двое пассажиров погибли.

Транспортным прокурором уголовное дело направлено в Благовещенский межрайонный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вертолет#Виалина Ахсанова
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