В Башкирии под суд пойдет командир вертолета, из-за которого погибли два человека

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Башкирии транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух человек. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира воздушного судна было утверждено Уфимским транспортным прокурором.
По версии следствия, в январе 2022 года в ночное время при неблагоприятных метеоусловиях пилот вертолета Airbus Helicopters AS350 В3 совершил взлет со стоянки в Павловке, нарушая безопасность. Так, в Благовещенском районе Республики Башкортостан произошло столкновение вертолета с деревьями и землей, в результате которого двое пассажиров погибли.
Транспортным прокурором уголовное дело направлено в Благовещенский межрайонный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.