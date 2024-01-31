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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

В среду утром Уфу сковали пробки

Утренние пробки в Уфе достигли 8 баллов

31 января 2024, 03:38
Фото: 1MI

В среду утром Уфу сковали пробки

Сложнее всего ситуация на перекрёстках оживлённых дорог.

Утро среды в Уфе началось с пробок. По данным Яндекс.Карт они составляют 8 баллов, по мнению 2GIS — достигли 9 баллов.

Сервисы сообщают, что затор образовался на въезде в город по Бельскому мосту, а также перед Затонским мостом. В центре города затруднения в движении есть на улицах Коммунистической и Октябрьской революции. На юго-востоке Уфы небольшие пробки образовались перед улицей Пугачёва (на улице Геофизиков и бульваре Назара Наджми), а также на мосту над Уфимкой.

Фото: yandex.ru

Как обычно, проблемы есть у тех, кто желает заехать на проспект Октября со стороны Сипайлово и «Планеты» — стоят 50 лет СССР и Шафиева. Улица Российская застряла от бульвара Тюлькина до Южного проезда и перехода в улицу Комсомольскую. В Сипайлово два пересекающихся потока — по Жукова и Гагарина — пытаются проехать мимо АЗС №12. На улице Сельской Богородской произошло ДТП, из-за чего столпотворение произошло у «Паруса».

Проспект Салавата Юлаева «стоит» от развязки с улицей 50 лет СССР до съезда на Революционную. Жители Шакши с большим трудом пытаются выехать в сторону города.

Недавно городские власти сообщили об ограничениях на важных улицах.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Пробки#Идэль Гумеров
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