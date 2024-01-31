Утренние пробки в Уфе достигли 8 баллов

Как обычно, проблемы есть у тех, кто желает заехать на проспект Октября со стороны Сипайлово и «Планеты» — стоят 50 лет СССР и Шафиева. Улица Российская застряла от бульвара Тюлькина до Южного проезда и перехода в улицу Комсомольскую. В Сипайлово два пересекающихся потока — по Жукова и Гагарина — пытаются проехать мимо АЗС №12. На улице Сельской Богородской произошло ДТП, из-за чего столпотворение произошло у «Паруса».