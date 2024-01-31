Утренние пробки в Уфе достигли 8 баллов

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Утро среды в Уфе началось с пробок. По данным Яндекс.Карт они составляют 8 баллов, по мнению 2GIS — достигли 9 баллов.
Сервисы сообщают, что затор образовался на въезде в город по Бельскому мосту, а также перед Затонским мостом. В центре города затруднения в движении есть на улицах Коммунистической и Октябрьской революции. На юго-востоке Уфы небольшие пробки образовались перед улицей Пугачёва (на улице Геофизиков и бульваре Назара Наджми), а также на мосту над Уфимкой.
Как обычно, проблемы есть у тех, кто желает заехать на проспект Октября со стороны Сипайлово и «Планеты» — стоят 50 лет СССР и Шафиева. Улица Российская застряла от бульвара Тюлькина до Южного проезда и перехода в улицу Комсомольскую. В Сипайлово два пересекающихся потока — по Жукова и Гагарина — пытаются проехать мимо АЗС №12. На улице Сельской Богородской произошло ДТП, из-за чего столпотворение произошло у «Паруса».
Проспект Салавата Юлаева «стоит» от развязки с улицей 50 лет СССР до съезда на Революционную. Жители Шакши с большим трудом пытаются выехать в сторону города.
Недавно городские власти сообщили об ограничениях на важных улицах.