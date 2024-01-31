Уфимские власти хотят застроить участок возле леса за бульваром Славы

Речь идёт об участках, расположенных между сквером Мусы Гареева, улицей Блюхера, улицей Николая Кузнецова, бульваром Славы и лесами на западном склоне Уфимского полуострова. На них сейчас расположены гаражи. Также по соседству расположены Центр содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина (детский дом), трёхэтажное здание школы №99, Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства и проектный центр Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кроме того, территория застроена советскими кирпичными домами.