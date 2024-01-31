Уфимские власти хотят застроить участок возле леса за бульваром Славы

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Администрация города Уфы приняла постановление о комплексном развитии территории за бульваром Славы. Документ, включающий в себя перечень разрешённых видов строительства, опубликован на сайте мэрии.
Согласно постановлению от 26 января «О комплексном развитии территории нежилой застройки, ограниченной городскими лесами, бульваром Славы, земельными участками с кадастровыми номерами 02:55:020216:9, 02:55:020216:91, 02:55:020216:20 в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Общая площадь территории — 74,9 тыс квадратных метров.
Речь идёт об участках, расположенных между сквером Мусы Гареева, улицей Блюхера, улицей Николая Кузнецова, бульваром Славы и лесами на западном склоне Уфимского полуострова. На них сейчас расположены гаражи. Также по соседству расположены Центр содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина (детский дом), трёхэтажное здание школы №99, Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства и проектный центр Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кроме того, территория застроена советскими кирпичными домами.
Конкретно вышеназванные участки сейчас заняты корпусом детского дома, школой и колледжом (согласно публичной кадастровой карте Росреестра).
Документом предусмотрен снос 613 гаражей. Вместо них застройщик вправе возвести многоэтажные жилые дома (от 9 до 35 этажей, включая подземный паркинг), инженерно-технические сооружения, необходимые для поставки коммунальных услуг, административные здания, поликлиники или фельдшерские пункты, детские сады и школы, спортивные сооружения, офисные помещения, магазины, стоянки, тротуары, дороги и элементы, связанные с благоустройством территории (фонари, скамейки, арт-объекты). Площадь жилой застройки не должна превышать 60% всей площади территории, отводимой на комплексное развитие территории.
На реализацию проекта отводится 7 лет. Управление комплексного развития территория Администрации ГО г. Уфы должно провести торги на право заключения контракта о застройке территории.
Руководство города также намерено подвергнуть застройке микрорайон Сипайлово. Недавно было опубликовано постановление о проектах планировки и межевания территории возле парка Кашкадан.