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Мэрия Уфы решила застроить территорию возле леса за улицей Блюхера

Уфимские власти хотят застроить участок возле леса за бульваром Славы

31 января 2024, 05:00
Фото: 1MI

Мэрия Уфы решила застроить территорию возле леса за улицей Блюхера

Под снос пойдут сотни гаражей и хозпостроек.

Администрация города Уфы приняла постановление о комплексном развитии территории за бульваром Славы. Документ, включающий в себя перечень разрешённых видов строительства, опубликован на сайте мэрии.

Согласно постановлению от 26 января «О комплексном развитии территории нежилой застройки, ограниченной городскими лесами, бульваром Славы, земельными участками с кадастровыми номерами 02:55:020216:9, 02:55:020216:91, 02:55:020216:20 в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Общая площадь территории — 74,9 тыс квадратных метров.

Речь идёт об участках, расположенных между сквером Мусы Гареева, улицей Блюхера, улицей Николая Кузнецова, бульваром Славы и лесами на западном склоне Уфимского полуострова. На них сейчас расположены гаражи. Также по соседству расположены Центр содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина (детский дом), трёхэтажное здание школы №99, Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства и проектный центр Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кроме того, территория застроена советскими кирпичными домами.

Конкретно вышеназванные участки сейчас заняты корпусом детского дома, школой и колледжом (согласно публичной кадастровой карте Росреестра).

Цветом выделена территория, попадающая под «комплексное развитие»Цветом выделена территория, попадающая под «комплексное развитие»
Цветом выделена территория, попадающая под «комплексное развитие»
Фото: Скриншот / уфа.рф

Документом предусмотрен снос 613 гаражей. Вместо них застройщик вправе возвести многоэтажные жилые дома (от 9 до 35 этажей, включая подземный паркинг), инженерно-технические сооружения, необходимые для поставки коммунальных услуг, административные здания, поликлиники или фельдшерские пункты, детские сады и школы, спортивные сооружения, офисные помещения, магазины, стоянки, тротуары, дороги и элементы, связанные с благоустройством территории (фонари, скамейки, арт-объекты). Площадь жилой застройки не должна превышать 60% всей площади территории, отводимой на комплексное развитие территории.

На реализацию проекта отводится 7 лет. Управление комплексного развития территория Администрации ГО г. Уфы должно провести торги на право заключения контракта о застройке территории.

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Руководство города также намерено подвергнуть застройке микрорайон Сипайлово. Недавно было опубликовано постановление о проектах планировки и межевания территории возле парка Кашкадан.

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#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Орджоникидзевский район
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