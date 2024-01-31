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Posted 31 января, 11:11

Published 31 января, 11:11

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Товарооборот Башкирии с ОАЭ увеличился в 7,6 раза

31 января 2024, 11:11
Экспорт башкирских товаров в Объединенные Арабские Эмираты за 11 месяцев прошлого года увеличился в 8,1 раза. При этом общий товарооборот с арабскими эмиратами увеличился в 7,6 раза.

— За прошедшие январь–ноябрь показатель взаимного товарооборота Башкортостана с ОАЭ увеличился в 7,6 раза, при этом объем экспорта вырос в 8,1 раза, — сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Важно отметить, что экспорт составляет более 90 процентов внешнеторгового оборота с Объединенными Арабскими Эмиратами. По результатам 11 месяцев ОАЭ занимает пятое место среди стран-партнеров республики по внешнеторговому обороту и четвертое место по экспорту.

По ее словам, основу экспорта составили минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски (74,5%), прочие товары (15,3%), продукция химической промышленности (9,5%), продовольственные товары и сырье (0,2%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0,2%), а также металлы и изделия из них (0,2%).

Маргарита Болычева отметила перспективы наращивания торгового оборота по поставкам пшеницы, меслина, подсолнечного, сафлорового масла, а также машиностроительной продукции, в частности турбореактивных и турбовинтовых двигателей, газовых турбин, жидкостных насосов и подъемников жидкостей.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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