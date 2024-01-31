Товарооборот Башкирии с ОАЭ увеличился в 7,6 раза

— За прошедшие январь–ноябрь показатель взаимного товарооборота Башкортостана с ОАЭ увеличился в 7,6 раза, при этом объем экспорта вырос в 8,1 раза, — сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Важно отметить, что экспорт составляет более 90 процентов внешнеторгового оборота с Объединенными Арабскими Эмиратами. По результатам 11 месяцев ОАЭ занимает пятое место среди стран-партнеров республики по внешнеторговому обороту и четвертое место по экспорту.