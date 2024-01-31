Товарооборот Башкирии с ОАЭ увеличился в 7,6 раза

Posted 31 января, 11:11
Published 31 января, 11:11
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
— За прошедшие январь–ноябрь показатель взаимного товарооборота Башкортостана с ОАЭ увеличился в 7,6 раза, при этом объем экспорта вырос в 8,1 раза, — сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Важно отметить, что экспорт составляет более 90 процентов внешнеторгового оборота с Объединенными Арабскими Эмиратами. По результатам 11 месяцев ОАЭ занимает пятое место среди стран-партнеров республики по внешнеторговому обороту и четвертое место по экспорту.
По ее словам, основу экспорта составили минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски (74,5%), прочие товары (15,3%), продукция химической промышленности (9,5%), продовольственные товары и сырье (0,2%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0,2%), а также металлы и изделия из них (0,2%).
Маргарита Болычева отметила перспективы наращивания торгового оборота по поставкам пшеницы, меслина, подсолнечного, сафлорового масла, а также машиностроительной продукции, в частности турбореактивных и турбовинтовых двигателей, газовых турбин, жидкостных насосов и подъемников жидкостей.
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.