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Полиция возбудила уголовное дело из-за потасовки со стрельбой в центре Уфы

Пятеро на одного: полиция установила, кто выстрелил в студента в центре Уфы

31 января 2024, 08:43
Фото: 1MI

Полиция возбудила уголовное дело из-за потасовки со стрельбой в центре Уфы

Участники конфликта едва стали совершеннолетними.

Полиция задержала участников конфликта на Гостином дворе. Ими оказались пять мужчин от 19 до 21 года.

Напомним, вчера стало известно, что перед входом в бар Killfish несколько парней окружили студента после того, как тот отказался дать сигарету. Парень получил в лицо выстрел из сигнальной ракеты.

Стрельба в центре города: в жителя Уфы выстрелили из-за отказа дать сигарету
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Сообщение о покушении на здоровье человека поступило в Отдел полиции №9. Пострадавшего отвезли в травмпункт.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемых злоумышленников. — пресс-служба Управления МВД России по г. Уфе.

В отношение пятерых уфимцев возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство.

#Общество#Происшествия#Уфа#Полиция#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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