Пятеро на одного: полиция установила, кто выстрелил в студента в центре Уфы

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Полиция задержала участников конфликта на Гостином дворе. Ими оказались пять мужчин от 19 до 21 года.
Напомним, вчера стало известно, что перед входом в бар Killfish несколько парней окружили студента после того, как тот отказался дать сигарету. Парень получил в лицо выстрел из сигнальной ракеты.
Сообщение о покушении на здоровье человека поступило в Отдел полиции №9. Пострадавшего отвезли в травмпункт.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемых злоумышленников. — пресс-служба Управления МВД России по г. Уфе.
В отношение пятерых уфимцев возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство.