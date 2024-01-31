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Posted 31 января, 07:09

Published 31 января, 07:09

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Около 4 миллионов гектаров башкирских лесов охватят авиапатрулированием

Около 4 миллионов гектаров башкирских лесов охватят авиапатрулированием

31 января 2024, 07:09
Фото: 1MI
Авиапатрулирование для предотвращения лесных пожаров будет проведено в 2024 году в Башкирии на площади около 4 млн га.

— В текущем году в целях обеспечения мониторинга пожарной опасности в лесах запланировано проведение авиапатрулирования с охватом площади четыре миллиона гектаров с налетом 710 часов и наземное патрулирование на площади 1,6 миллиона гектаров, — сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

В тех районах, которые сильнее всего подвержены возгораниям, также будет вестись круглосуточный мониторинг с помощью систем раннего обнаружения лесных пожаров «Лесоохранитель». Для этого будут использованы 15 камер видеонаблюдения, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Для лесопожарных станций в этом году будет приобретено семь единиц техники на сумму 39,4 млн рублей. Благодаря этому уровень их оснащенности будет доведен до утвержденных нормативов.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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