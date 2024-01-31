Около 4 миллионов гектаров башкирских лесов охватят авиапатрулированием

В тех районах, которые сильнее всего подвержены возгораниям, также будет вестись круглосуточный мониторинг с помощью систем раннего обнаружения лесных пожаров «Лесоохранитель». Для этого будут использованы 15 камер видеонаблюдения, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.