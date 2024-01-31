Мэр Уфы рассказал о ходе реконструкции улицы Октябрьской революции

Масштабный проект включает в себя также реставрацию значимых исторических и культурных объектов, расположенных по соседству с улицей. В качестве части этого процесса, местные жители и приезжие смогут увидеть обновленный участок улицы уже к завершению текущего года, когда будет представлена часть выполненных работ.