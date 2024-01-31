Мэр Уфы рассказал о ходе реконструкции улицы Октябрьской революции

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Продолжительные работы по обновлению одной из ключевых транспортных артерий Уфы, улицы Октябрьской революции, ожидаются завершиться к началу 2026 года, согласно сообщению мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.
Уже сейчас началась реабилитация дорожного полотна, а также идет активная подготовка к благоустройству территорий, прилегающих к улице, с выбором подрядчика, наделенного этой ответственностью.
Масштабный проект включает в себя также реставрацию значимых исторических и культурных объектов, расположенных по соседству с улицей. В качестве части этого процесса, местные жители и приезжие смогут увидеть обновленный участок улицы уже к завершению текущего года, когда будет представлена часть выполненных работ.