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Работы на улице Октябрьской революции в Уфе закончат в 2026 году

Мэр Уфы рассказал о ходе реконструкции улицы Октябрьской революции

31 января 2024, 10:15
Фото: https://web.telegram.org/k/ @ratmirmavliev

Работы на улице Октябрьской революции в Уфе закончат в 2026 году

Об этом мэр Уфы, Ратмир Мавлиев, сообщил у себя в соцсетях.

Продолжительные работы по обновлению одной из ключевых транспортных артерий Уфы, улицы Октябрьской революции, ожидаются завершиться к началу 2026 года, согласно сообщению мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.

Уже сейчас началась реабилитация дорожного полотна, а также идет активная подготовка к благоустройству территорий, прилегающих к улице, с выбором подрядчика, наделенного этой ответственностью.

Масштабный проект включает в себя также реставрацию значимых исторических и культурных объектов, расположенных по соседству с улицей. В качестве части этого процесса, местные жители и приезжие смогут увидеть обновленный участок улицы уже к завершению текущего года, когда будет представлена часть выполненных работ.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Реконструкция#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Реконструкция дороги#Виалина Ахсанова#Ратмир Мавлиев#Реконструкция ул. Октябрьской революции
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