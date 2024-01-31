Каким должен быть современный коттеджный посёлок?

Второй тренд, набирающий популярность — это концепция проекта, когда каждая деталь соответствует определённой тематике. Такой подход не только улучшает эстетическую характеристику проекта, но и способствует созданию однородной социальной среды в посёлке. Так как с большой долей вероятности его выберут единомышленники, которые разделяют одни и те же ценности, традиции и принципы воспитания детей. Что в свою очередь помогает создать атмосферу добрососедства и повысить комфорт проживания в коттеджных посёлках. В качестве ярких примеров такого подхода можно привести первый коттеджный посёлок бизнес-класса в Уфе «Созвездие Цефей» — это на данный момент единственный в РФ посёлок, созданный по карте настоящего созвездия. И наш новый проект «Миллаверде», продажи которого стартуют 14 февраля в день всех влюблённых, что очень символично, ведь он создан для людей, любящих жизнь. При создании которого, мы применили авторский метод проектирования территории HARMONY, добившись тонкого баланса между природой и жилым пространством.