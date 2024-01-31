Каким должен быть современный коттеджный посёлок?

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Осознавая потребность в переезде на лоно природы и начиная поиски идеального дома многие сталкиваются с дефицитом качественного предложения. Так как в большинстве своём выбор представлен, либо из пёстрых посёлков, где продаётся только земля, а покупатели с помощью мелких строительных компаний строят дома в стиле «кто на что горазд». Либо, посёлок возводится одним застройщиком, но большинство из них до сих пор не имеют социальной инфраструктуры, а ограничиваются строительством домов вдоль асфальтированной дороги и небольшой детской площадкой с необходимым минимумом.
О том какие тренды в загородном жилье сегодня наиболее популярны, что нового внедряют застройщики и какие предпочтения есть у покупателей нам рассказали в пресс-службе крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».
— Построив известные всем коттеджные посёлки, как «Михайловка Green», «Зубово Life» и «Гудвилл Парк» и получая обратную связь от наших клиентов, мы одними из первых поняли необходимость трансформации загородных проектов и пришли к выводу, что главной задачей ответственного девелопера является предугадать предпочтения будущих жильцов и создать не просто посёлок, а проект, который будет актуален, как сегодня, так и через несколько лет. Поэтому мы пристально следим за современными трендами и активно внедряем в свои проекты новые опции.
Первое, что хочется выделить из глобальных трендов — это социализация. Раньше люди покупали дом и им было не важно кем будут их соседи, что будет вне их участка. Сегодня же для людей важны общественные пространства, где они смогут общаться с соседями, гулять семьёй, заниматься спортом. Поэтому проектируя свои коттеджные комплексы мы стараемся не просто реализовать, как можно больше зон для совместных активностей, закладывая на территории своих посёлков парки и зоны для отдыха, детскую и спортивную инфраструктуру, но и привнести уникальные черты. Например, мы единственный застройщик, который на данный момент реализует на территории своих посёлков водоёмы с обустроенной зоной для прогулок.
Второй тренд, набирающий популярность — это концепция проекта, когда каждая деталь соответствует определённой тематике. Такой подход не только улучшает эстетическую характеристику проекта, но и способствует созданию однородной социальной среды в посёлке. Так как с большой долей вероятности его выберут единомышленники, которые разделяют одни и те же ценности, традиции и принципы воспитания детей. Что в свою очередь помогает создать атмосферу добрососедства и повысить комфорт проживания в коттеджных посёлках. В качестве ярких примеров такого подхода можно привести первый коттеджный посёлок бизнес-класса в Уфе «Созвездие Цефей» — это на данный момент единственный в РФ посёлок, созданный по карте настоящего созвездия. И наш новый проект «Миллаверде», продажи которого стартуют 14 февраля в день всех влюблённых, что очень символично, ведь он создан для людей, любящих жизнь. При создании которого, мы применили авторский метод проектирования территории HARMONY, добившись тонкого баланса между природой и жилым пространством.
И третий тренд современной застройки коттеджных посёлков — это единая архитектурная стилистика. Мы видим, что в архитектурных предпочтениях покупателей загородных домов утвердился интерес к современному стилю. Порядка 70% запросов на загородные дома в нашей компании включают: большие панорамные окна, прямые линии фасадов, минимализм в экстерьере здания, сочетание природных и промышленных материалов.
Поэтому создавая новые коттеджные посёлки, мы отобрали только лучшие и эргономичные проекты и разработали единую архитектурную концепцию оставив при этом вариантивность выбора для покупателей. Среди предлагаемых нами проектов есть 13 коттеджей и 5 таунхаусов, каждый из которых можно построить в одном из 3 цветовых решений. При этом не смотря на то какой из проектов выберете вы и ваши соседи посёлок останется в единой архитектурной стилистике и будет сочетаться с окружением.
Безусловно, в коттеджных поселках есть свое очарование. Здесь нет городской суеты, и царит умиротворенная атмосфера, слышны звуки природы, запахи леса, а невысокие домики укромно вписываются в общий пейзаж. Приятно, что переориентирование отрасли от продажи квадратных метров к предложению комплексного продукта активно идёт и в Уфе. И несмотря на то, что примеров, когда застройщики продумывают концепцию, самостоятельно создают пространства для досуга и придерживаются единой архитектурной стилистики в загородных коттеджных посёлках, пока мало, но и их можно найти. «Созвездие Цефей» и «Миллаверде» являются яркими представителями коттеджных посёлков нового поколения, где соседи будут собираться за чаепитием на чьей-нибудь уютной веранде или ходить по вечерам друг к другу в гости играть в покер или обсудить последние местные новости.
Узнать больше о проектах можно по телефону 8 (347) 22-62-298 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая.
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