mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел места добычи золота

Глава Башкирии назвал главные проблемы в сфере недропользования региона

31 января 2024, 14:26
Фото: https://web.telegram.org/k/ @radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел места добычи золота

Об этом Радий Хабиров рассказал у себя в соцсетях

Радий Хабиров написал у себя в соцсетях, что он видит две большие проблемы в сфере добычи золота. По его словам, первая проблема заключается в отсутствии примеров правильной рекультивации после добычи золота за десятки лет.

Вторая проблема связана с желанием учитывать позицию муниципалитета и интересы жителей при выдаче лицензий в будущем. Хабиров отметил, что они работают в этом направлении и больше не будут допускать ситуаций, когда люди остаются один на один с коммерческими структурами. Он заверил, что они будут спокойно и уверенно защищать интересы Башкортостана.

Важным аспектом является координация действий между федеральными, республиканскими и местными органами власти. Глава региона отметил, что уже достигнуты определенные результаты, так как были прекращены лицензии компаний, злоупотребляющих добычей полезных ископаемых.

Особенно важным достижением стало соглашение с Федеральным агентством по недропользованию о введении моратория на добычу золота рассыпным образом до 2030 года. С целью установления порядка с уже выданными лицензиями, было принято решение, которое имеет простую причину и задачу. Сейчас уже отозваны 13 лицензий из почти 70 выданных, чтобы навести порядок. Также было возбужденно несколько уголовных дел.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
29 января, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
29 января, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
29 января, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
29 января, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
29 января, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58