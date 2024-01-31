Глава Башкирии назвал главные проблемы в сфере недропользования региона

Вторая проблема связана с желанием учитывать позицию муниципалитета и интересы жителей при выдаче лицензий в будущем. Хабиров отметил, что они работают в этом направлении и больше не будут допускать ситуаций, когда люди остаются один на один с коммерческими структурами. Он заверил, что они будут спокойно и уверенно защищать интересы Башкортостана.