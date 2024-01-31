Глава Башкирии назвал главные проблемы в сфере недропользования региона

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Радий Хабиров написал у себя в соцсетях, что он видит две большие проблемы в сфере добычи золота. По его словам, первая проблема заключается в отсутствии примеров правильной рекультивации после добычи золота за десятки лет.
Вторая проблема связана с желанием учитывать позицию муниципалитета и интересы жителей при выдаче лицензий в будущем. Хабиров отметил, что они работают в этом направлении и больше не будут допускать ситуаций, когда люди остаются один на один с коммерческими структурами. Он заверил, что они будут спокойно и уверенно защищать интересы Башкортостана.
Важным аспектом является координация действий между федеральными, республиканскими и местными органами власти. Глава региона отметил, что уже достигнуты определенные результаты, так как были прекращены лицензии компаний, злоупотребляющих добычей полезных ископаемых.
Особенно важным достижением стало соглашение с Федеральным агентством по недропользованию о введении моратория на добычу золота рассыпным образом до 2030 года. С целью установления порядка с уже выданными лицензиями, было принято решение, которое имеет простую причину и задачу. Сейчас уже отозваны 13 лицензий из почти 70 выданных, чтобы навести порядок. Также было возбужденно несколько уголовных дел.