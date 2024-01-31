Fмериканская НПО GlobalGiving Foundation перечислила $8,2 млн на проекты в РФ и СНГ

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Примечательно, что перечислена была не вся сумма сразу. Деньги поступали адресатам частями — от $5200 до $376 000 и реквизиты получателей были засекречены, пишет RT.
Сообщается, что этот фонд сотрудничает с множеством других западных организаций, которым предоставляет свою базу организаций, которым уже жертвуют деньги. Статус «нежелательной организации» GGF получил за поддержку антироссийских проектов.
Данную организацию возглавляют экс-сотрудники Всемирного банка (головной офис ВБ в Вашингтоне) Деннис Уиттл и Мари Кураиши. Россия имела 2,6% доли в денежном фонде банка. С 2022 года ВБ прекратил все проекты в нашей стране.