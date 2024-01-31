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Fмериканская НПО GlobalGiving Foundation перечислила $8,2 млн на проекты в РФ и СНГ

Fмериканская НПО GlobalGiving Foundation перечислила $8,2 млн на проекты в РФ и СНГ

31 января 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
GlobalGiving Foundation (Фонд глобальной помощи) — структура, признанная в РФ нежелательной. Согласно их отчёту за 2022 год, который увидел свет в ноябре 2023-го. Из $158,6 млн $8,2 млн были перечислены в Россию и «соседние государства».

Примечательно, что перечислена была не вся сумма сразу. Деньги поступали адресатам частями — от $5200 до $376 000 и реквизиты получателей были засекречены, пишет RT.

Сообщается, что этот фонд сотрудничает с множеством других западных организаций, которым предоставляет свою базу организаций, которым уже жертвуют деньги. Статус «нежелательной организации» GGF получил за поддержку антироссийских проектов.

Данную организацию возглавляют экс-сотрудники Всемирного банка (головной офис ВБ в Вашингтоне) Деннис Уиттл и Мари Кураиши. Россия имела 2,6% доли в денежном фонде банка. С 2022 года ВБ прекратил все проекты в нашей стране.

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