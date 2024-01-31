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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Эксперт рассказала туристам о лучших местах для отдыха в феврале

Эксперт рассказала туристам о лучших местах для отдыха в феврале

31 января 2024, 13:47
Фото: 1MI
В период выходных и праздничных дней в честь 23 февраля многие россияне задаются вопросом, куда отправиться и где лучше провести праздники.

Советами, о том куда поехать в эти дни, поделилась основатель одной из студий путешествий Марина Романова. По ее словам, желательно рассматривать направления с прямым перелетом, где более мягкий климат, чтобы можно было согреться после зимних холодов. Об этом пишет runews24.ru.

Первой страной, о которой упомянула эксперт, явился Оман. Это — место, где находится каньон Жебель Акхдар, бедуинская архитектура, города Салала, который с трех сторон окружает Аравийская пустыня. Если говорить о температуре воды и воздуха, то зимой они здесь выше чем в соседних ОАЭ.

Следующей страной Романова назвала Египет. Здесь можно выбрать пляжный расслабленный отдых на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, либо отправиться в короткий круиз по Нилу, чтобы насладиться местными красотами.

Конечно же, эксперт отметила и Баку. Это — не просто «Восточный Париж», как его часто называют. Здесь традиции востока переплетаются с новыми веяниями современности. В городе большое разнообразие достопримечательностей, вкусная еда, отели практически от всех популярных гостиничных брендов.

#Общество
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