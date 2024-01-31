Эксперт рассказала туристам о лучших местах для отдыха в феврале

Советами, о том куда поехать в эти дни, поделилась основатель одной из студий путешествий Марина Романова. По ее словам, желательно рассматривать направления с прямым перелетом, где более мягкий климат, чтобы можно было согреться после зимних холодов. Об этом пишет runews24.ru.