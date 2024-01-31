Эксперт рассказала туристам о лучших местах для отдыха в феврале

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Советами, о том куда поехать в эти дни, поделилась основатель одной из студий путешествий Марина Романова. По ее словам, желательно рассматривать направления с прямым перелетом, где более мягкий климат, чтобы можно было согреться после зимних холодов. Об этом пишет runews24.ru.
Первой страной, о которой упомянула эксперт, явился Оман. Это — место, где находится каньон Жебель Акхдар, бедуинская архитектура, города Салала, который с трех сторон окружает Аравийская пустыня. Если говорить о температуре воды и воздуха, то зимой они здесь выше чем в соседних ОАЭ.
Следующей страной Романова назвала Египет. Здесь можно выбрать пляжный расслабленный отдых на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, либо отправиться в короткий круиз по Нилу, чтобы насладиться местными красотами.
Конечно же, эксперт отметила и Баку. Это — не просто «Восточный Париж», как его часто называют. Здесь традиции востока переплетаются с новыми веяниями современности. В городе большое разнообразие достопримечательностей, вкусная еда, отели практически от всех популярных гостиничных брендов.