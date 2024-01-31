Член Европарламента от Литвы требует санкций против российского атомного сектора

Литовский депутат спрашивает также, что Еврокомиссия намерена сделать для обеспечения радиационной безопасности Украины. Он напомнил, что с начала СВО на ЗАЭС зафиксировали 8 крупных отключений, вот только не уточнил, что все они были совершены киевским режимом.