Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Однако представитель Литвы скромно умалчивает о том, что напряжённость на ЗАЭС — это заслуга исключительно киевских вооружённых формирований.
Литовский депутат спрашивает, будет ли Еврокомиссия рассматривать возможность санкций в отношении «Росатома» и ядерного сектора Российской Федерации в целом? Также он заявил, что Европа и Украина уже два года живут «на грани ядерной катастрофы», цитирует RT.
При этом Мажилис обвиняет Вооружённые силы РФ в том они намеренно усугубляют риск атомного инцидента.
Литовский депутат спрашивает также, что Еврокомиссия намерена сделать для обеспечения радиационной безопасности Украины. Он напомнил, что с начала СВО на ЗАЭС зафиксировали 8 крупных отключений, вот только не уточнил, что все они были совершены киевским режимом.
Политолог Андрей Дудчак считает заявление литовского политика беспочвенными. По его словам, «умирающие» прибалтийские лимитрофы вынуждены «лаять» по приказу тех, кто их подкармливает. Также он отметил, что прибалты остановили свою атомную станцию, лишив себя дешёвой энергии, теперь пытаются провернуть такой же фокус.
В целом же, антироссийские выпады, причём по любому поводу и даже без такового, уже стали привычным поведением для бывших прибалтийских республик.
Напомним, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв ранее заявил, что Россия неукоснительно соблюдает все принципы защиты ЗАЭС, обозначенные МАГАТЭ. Что касается угроз для атомной станции, то все они исходят только от посылаемых Киевом вооружённых формирований.